«Мегафон» расширил территорию покрытия 4G в Ижевске

«Мегафон» увеличил покрытие сети четвертого поколения в столице республики. Жители и гости Ижевска смогут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости в местах праздничных мероприятий, жилых массивах, торговых центрах и административных зданиях. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Расширенный радиус покрытия и лучшее проникновение внутри зданий обеспечивает дополнительный низкочастотный слой сети, который оператор запустил в ряде локаций Ижевска. За счет проведенных работ существенно выросла устойчивость и емкость инфраструктуры связи.

Улучшения почувствуют посетители торговых центров «Радуга», «Кит», «Пассаж», гипермаркетов «Лента» и «Леруа Мерлен», где жители приобретают новогоднюю атрибутику для дома и подарки для близких. Увеличилась территория 4G-покрытия для посетителей Октябрьского сквера и стадиона «Купол», где можно активно провести выходные и каникулы.

Зона уверенного пользования скоростным интернетом расширена в районе улиц Мужвайская – Увинская, Кирпичная – Кирзаводская, Промышленная – Ордждоникидзе, Александровская – Областная, Карла Маркcа – Карла Либкнехта в жилых кварталах «Чеширский кот» и «Изумруд», а также у Южной автостанции и завода Ижнефтемаш. Также работы проведены в микрорайонах Машиностроитель, Совхоз Медведево, Нагорный, Восточный 2-й, Восточный 8-й и пос. Восточный.

«В декабре нагрузка на сеть в Ижевске и в Удмуртии в целом традиционно увеличивается. На новогодние мероприятия и за подарками в столицу региона приезжают из близлежащих населенных пунктов, горожане больше времени проводят в интернет-магазинах и планируют каникулы. Так, в первые недели декабря жители региона увеличили объем интернета-трафика на 20% по сравнению с аналогичным периодом ноября. В этом году мы также ожидаем рост передачи данных и заранее готовим к этому инфраструктуру связи», – сказал директор «Мегафона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Ранее оператор увеличил территорию 4G-покрытия в Глазове, Можге, Сарапуле, ряде локаций Ижевска и более чем в 50 сельских поселений. В начале декабря жители 33 населенных пунктов в северных районах получили возможность пользоваться LTE-сетью компании.

***

«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.