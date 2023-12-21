МТС прокачала сеть в селах Гаврило-Посадского района Ивановской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске нового телеком-оборудования в поселке Петровский Гаврило-Посадского района. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в населенном пункте, а также в расположенных рядом деревнях Путятино и Липовая Роща увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила телеком-оборудование в центре поселка Петровский, где проживает почти две тыс. человек. В поселке находятся администрация, школы, аптеки, почтовое отделение и другие учреждения, сюда же съезжаются туристы, чтобы увидеть и сфотографироваться у бывшей ГЭС на реке Нерли. Атмосферное место привлекает красивой рекой, подвесным мостом и рыбалкой.

Новое оборудование также обеспечило связью и высокоскоростным интернетом деревни Путятино и Липовая Роща, где находятся дом культуры, библиотека, почтовое отделение, средняя школа. Новая скорость мобильного интернета теперь доступна почти тысяче местных жителей.

«МТС отметила в этом районе увеличение интернет-трафика в два раза, поэтому было принято решение нарастить емкость сети путем установки дополнительного оборудования. По территории Петровского также проходит железная дорога Москва — Иваново – Кинешма, где ежедневно курсирует более 10 электропоездов. Теперь местные жители и транзитные пассажиры смогут пользоваться всеми цифровыми сервисами на высокой скорости, смотреть кино и листать соцсети без задержек. Новое качество сети также будет способствовать развитию туризма, к ГЭС в Петровский многие приезжают ради впечатляющих фотосессий. Теперь фото и видео можно выкладывать в сеть с места съемок», — сказала директор МТС в Ивановской области Олеся Алексеева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.