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МТС прокачала сеть во Владимире для новогодней программы

МТС сообщила о запуске нового телеком-оборудования в районе Областного Дворца культуры и искусства, где начались областные ёлки. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в этой локации выросла на 30%.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование на проспекте Ленина. В зоне покрытия сети LTE находятся туристические маршруты, которые проходят по центру Владимира, множество сувенирных магазинов, торговых сетей, гостиниц и кафе. Все они готовятся представить новогоднюю программу.

Также улучшенной связью теперь могут пользоваться работники и посетители Областного Дворца культуры и искусства. До конца декабря здесь пройдут четыре главных областных ёлки, на которых побывают дети со всей Владимирской области: победители конкурсов и олимпиад, ребята из многодетных семей. Каждое представление посмотрят более 700 юных зрителей. Новая скорость мобильного интернета позволит педагогам и родителям быстро координироваться в соцсетях, следить за праздничной программой, а всем владимирцам и приезжим делиться своими впечатлениями в Сети.

«Мы постоянно отмечаем рост потребления мобильного интернета во Владимире, особенно динамика нарастает к праздникам. Big Data МТС за 10 месяцев 2023 г. показала рост турпотока на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и основное скопление людей отмечается в историческом центре города. Поэтому к Новому году мы увеличили емкость и скорость мобильного интернета, установив дополнительное оборудование в районе главных праздничных площадок, где в ближайшие три недели побывают десятки тысяч людей», – сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

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