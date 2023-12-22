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МТС улучила мобильную связь в крупных жилых комплексах Саратова и Энгельса

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети 4G в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Заводском районах. В результате скорость мобильного интернета на территории плотной многоэтажной жилой застройки выросла в среднем на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Заводском районе увеличение скорости мобильного интернета могут почувствовать жильцы крупных жилых комплексов «Волга», «Авитатор», «Крылья» (18-этажные дома на набережной). На противоположном берегу Волги, в Энгельсе, мобильный интернет ускорился для жителей ЖХ «Шурова гора». Кроме того, МТС прокачала связь 4G в густонаселенном спальном районе Саратова Солнечный. Аналогичные работы специалисты провели в Заводском районе: здесь связь улучшилась в квадрате улиц Московская-Зарубина-Чапаева-Симбирская, застроенном в конце XIХ-начале ХХ века.

Скорости передачи данных теперь достаточно, чтобы загружать тяжелые файлы, смотреть фильмы в НD-качестве, общаться по видеосвязи. Усиление сети 4G также расширяет доступ к VoLTE – технологии голосовой связи, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшее качество звука, чем в 3G.

«В Саратове и Энгельсе мы фиксируем ежегодный рост трафика в сети 4G. И там, где нагрузка на сеть больше всего, расширяем «узкие места» за счет нового строительства базовых станций или модернизации имеющихся. В результате более комфортно пользоваться мобильным интернетом могут и жители новостроек и густонаселенных районов, и туристы, прогуливающиеся по старому центру», — сказал директор МТС в Саратовской области Олег Горбачев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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