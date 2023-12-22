МТС запустила сеть 4G на родине Оренбургского пухового платка

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске сети 4G в девяти сельских населенных пунктах Оренбургской области, в которых проживает от 500 до 1500 человек. В некоторых из них сотовая связь появилась впервые. В общей сложности доступ к скоростному мобильному интернету получили около 10 тыс. сельчан. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС первой из операторов построила сеть 4G в поселке Свердловский Красногвардейского района, селах Новоякупово Абдултинского городского округа и Струково Оренбургского района, где до недавнего времени работала только голосовая связь 2G, а также в отдаленных селах Кваркенского района – Зеленодольске и Таналыке, где ранее не было сотовой связи. Кроме того, покрытие 4G МТС появилось в селах Новоуральск Кувандыкского района, Благодаровке Бугурусланского района, Лабазы в Курманаевском и Воздвиженке в Саракташском районах.

Теперь сельчане смогут не только звонить, но и пользоваться возможностями высокоскоростного мобильного интернета: получать «Госуслуги» и записываться к врачу онлайн, отслеживать почтовые отправления, смотреть фильмы онлайн в высоком качестве и находить дополнительные возможности для заработка. Так, в Саракташском районе, как считается, зародился пуховязальный промысел: знаменитые Оренбургские платки местные мастерицы сегодня продают в том числе через интернет.

«МТС планомерно расширяет сеть 4G в Оренбуржье, в том числе там, где до этого никакой связи не было. Появлению быстрого мобильного интернета прежде всего радуется молодежь. Но, по нашему опыту, представители старшего поколения, которые привыкли к кнопочным телефонам, с приходом в село стабильного сигнала 4G становятся продвинутыми пользователями. Сельчане делают переводы через банковские приложения, пользуются «Госуслугами», онлайн-кинотеатрами, общаются со своими городскими родственниками и друзьями в мессенджерах», – сказал директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.