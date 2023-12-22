МТС завершила модернизацию связи в метро Москвы, увеличив трафик данных на треть

МТС завершила основной этап модернизации сети мобильной связи в Московском метрополитене, обеспечив непрерывное покрытие скоростным мобильным интернетом тоннели, вестибюли и переходы на всех линиях и станциях метро. Благодаря развитию инфраструктуры средняя скорость интернета в сети МТС в столичном метро выросла в декабре на 40% год к году, а объем передачи данных за 2023 г. вырос на треть, превысив рост мобильного трафика в целом по Москве втрое.

Модернизация сети включала поэтапную прокладку излучающего кабеля в тоннелях в зоне ответственности МТС и установку нового оборудования. В результате проведенных в течение двух лет работ МТС увеличила к концу 2023 г. протяженность своего излучающего кабеля почти до 200 км и установила около 700 дополнительных блоков базовых станций, в том числе на 14 новых станциях метро, открытых в этом году на Большой кольцевой, Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линиях.

Для достижения максимальных скоростей передачи данных инженеры МТС также объединили все задействованные частотные диапазоны LTE 800/1800/2100/2600 МГц. В результате сеть МТС в Московском метрополитене обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 500 Мбит/с на станциях и до 250 Мбит/с в тоннелях.

В декабре 2023 г. недельный объем передачи данных в сети МТС в московском метро достиг исторического максимума в 1100 ТБ. Это превышает недельный интернет-трафик в таких городах-миллионерах как Воронеж или Нижний Новгород, и даже целых регионов – например, Смоленской, Курской или Липецкой областей.

За счет расширения и модернизации инфраструктуры также улучшилось качество передачи речи – голосовой трафик по технологии VoLTE (передача голоса в сети LTE) вырос в 2023 г. почти на 60%.

«Мобильным интернетом в московском метро ежедневно пользуются около 2,8 млн наших абонентов. Для них доступ к интернету означает возможность провести время в пути с пользой: почитать новости или книгу, обменяться информацией, оплатить покупки, послушать музыку и даже посмотреть фильмы в высоком качестве. И наши клиенты активно пользуются этими возможностями. Динамика потребления интернет-трафика в столичном метро превышает темпы роста потребления интернета по всей Москве и самые «качающие» базовые станции региона находятся именно в подземке, – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. – По нашим прогнозам, трафик продолжит расти как за счет потребления интернета, так и за счет развития самого метрополитена. Мы следуем планам расширения транспортной инфраструктуры и в 2024 г. ставим перед собой задачу обеспечить связью станции новой Троицкой линии, а также оптимизировать уже действующую сеть на отдельных участках, что потребует нестандартных решений».