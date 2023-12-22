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«ТрансТелеКом» предоставил доступ в интернет для поезда Деда Мороза

Компания «ТрансТелеКом» организовала доступ в интернет для поезда Деда Мороза – специального новогоднего проекта ОАО «РЖД».

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция. Пассажиры этого поезда – сам Дед Мороз и его сказочная команда. В каждом городе, где делает остановку поезд Деда Мороза, для посетителей вокзалов проходит праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволяет окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие.

Компания «ТрансТелеКом» обеспечивает работу бортовых систем за счет агрегации каналов связи всех доступных операторов мобильной связи. Благодаря этому возможен доступ в интернет Wi-Fi на борту поезда и для всех, кто приходит встретиться с Дедом Морозом на перроне. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

«Компания «ТрансТелеКом», как головная организация холдинга РЖД по предоставлению комплексной услуги доступа в интернет, помогает создавать для путешественников комфортную среду. Безусловно, доступ в интернет нужен и команде Деда Мороза, чтобы они могли всегда быть на связи, информировать о своем приближении к городам, куда скоро привезут праздник, делиться фотографиями и видеоисториями», - сказал заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам Константин Болтрукевич.

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Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) работает на рынке уже более 25 лет. «ТрансТелеКом» является поставщиком услуг связи и провайдером современных цифровых сервисов для государственных организаций и крупнейших корпоративных клиентов, работающих в ключевых отраслях экономики. В продуктовом портфеле «ТрансТелеКом» – продукты для обеспечения безопасности и эффективности функционирования бизнеса, а также услуги.

ТТК управляет одной из крупнейших в России магистральных волоконно-оптических линий связи протяженностью более 83 тыс. км и пропускной способностью более 4,2 Тбит/с.

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