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«МегаФон» прокачал 4G в жилмассивах Петропавловска-Камчатского

Жители столицы Камчатки смогут воспользоваться улучшенным качеством мобильной связи четвертого поколения. «МегаФон» запустил новые базовые станции в разных районах города, что позволило обеспечить высокоскоростную передачу данных на устройствах абонентов.

Благодаря дополнительной инфраструктуре улучшено LTE-покрытие в жилых микрорайонах Петропавловска-Камчатского. Новый телеком-объект смонтирован в микрорайоне Северо-восток – самом молодом и густонаселенном районе города, где в последние несколько лет шло активное жилищное строительство. Также запущена базовая станция в районе улиц Портовская, Рябиковская, Закхеева и Красная Сопка. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Выполненные работы увеличили емкость сети 4G в районе с плотной городской застройкой. Абоненты теперь могут со своих смартфонов смотреть фильмы, играть в онлайн-игры и передавать «тяжелые» файлы через мессенджеры на комфортных интернет-скоростях. Благодаря улучшению качества связи высокая скорость передачи данных обеспечивается как на улице, так и внутри помещений, в том числе в периоды пиковых нагрузок.

Петропавловск-Камчатский – самый «качающий» город полуострова, абоненты через свои устройства передают до 70% от общего трафика в сети оператора в регионе. Вместе с тем жители и гости города стали активнее мобильнее пользоваться мобильным интернетом – за последний месяц они скачали и загрузили на 40% больше данных, чем за аналогичный период 2022 г.

«На основе анализа интернет-активности мы планируем развитие сети 4G в Камчатском крае, в том числе в столице региона. Сегодня абоненты предпочитают смотреть видео, слушать музыку по дороге на работу, общаться с помощью видеозвонков и делиться «тяжелыми» файлами в мессенджерах. Мы развиваем инфраструктуру, чтобы пользователям было удобно выйти в сеть и воспользоваться нужным цифровым сервисом в любой момент», - сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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