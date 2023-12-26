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МТС улучшила мобильную связь в дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова

МТС сообщила о модернизации сети 4G в селе Боковка и деревне Расловка-1-я Саратовского городского округа, селе Шумейка Энгельского района и селе Натальино Балаковского района. В результате проведенных работ для местных жителей и дачников скорость мобильного интернета выросла в среднем на 35%.

В Бокове и Расловке-1-ой улучшение качества связи в сети 4G МТС почувствуют не только сельчане, но и саратовцы - владельцы участков в садовых обществах «Труд», «Механик», «Рожь», «Элеватор», «Полёт-3» и других. В Шумейке МТС усилила покрытие LTE, в частности, в СНТ «Дымок», «Коммунальщик», «Блеск» и «Ручеек». В селе Натальино после установки дополнительной базовой станции мобильный интернет ускорился на 50% для местных жителей и дачников СНТ «Заречный».

Скорости передачи данных теперь достаточно, чтобы загружать тяжелые файлы, смотреть фильмы в НD-качестве, общаться по видеосвязи. Усиление сети 4G также расширяет доступ к VoLTE – технологии голосовой связи, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшее качество звука, чем в 3G.

«МТС планомерно улучшает качество мобильной связи для жителей села и дачников. Причем для последних это актуально не только в теплое время года. Как показывает анализ наших больших данных, многие владельцы участков предпочитают встречать Новый год и проводить каникулы за городом. Поэтому к праздникам мы усилили сеть 4G в популярных дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова, чтобы наши абоненты в самую волшебную ночь года смогли поздравить всех близких и оставаться на связи на длинных выходных», — отметил директор МТС в Саратовской области Олег Горбачев.

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