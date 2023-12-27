Loymax и сеть магазинов «Ароматный Мир» внедрили программу лояльности «Винная карта»

Российская компания-разработчик платформы для автоматизации маркетинга Loymax внедрила бонусно-накопительную программу лояльности в федеральную сеть магазинов «Ароматный Мир». С июля 2023 г. система внедрена в торговых точках по всей сети.

Сеть специализированных магазинов формата Food&Wine «Ароматный Мир» перешла с простой дисконтной на скидочно-бонусную программу лояльности Loymax. Более 900 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России подключены к программе.

«Перед командой внедрения стояли сложные задачи: объединение 3 клиентских баз данных, внедрение базовых и акционных механик уже на старте новой программы, работа с рассылками и электронными чеками. До работы с разработчиком данные о клиентах хранились в трех разных источниках и фактически охватывали три канала клиентского трафика: сайт, мобильное приложение, общая клиентская база магазинов. Несмотря на различия форматов данных по клиентам, специалисты Loymax успешно провели объединение, унифицировали формат и обеспечивают надлежащее хранение клиентской базы», – сказал Алексей Гилин, директор по внедрению компании Loymax.

Новая программа лояльности должна была решить маркетинговые задачи по расширению набора коммуникационных и акционных механик, повысить интерес и вовлеченность в программу. И с этими задачами успешно справилась команда внедрения Loymax и «Ароматный Мир». По условиям новой программы за каждую покупку, даже по желтым ценникам (чего не предлагается в большинстве сетей) участникам начисляются бонусы и действуют специальные цены для держателей карт. Оплатить бонусами можно 20% покупки по базовому правилу и до 100% покупки в периоды акций, доступны опции выбора любимых товаров и персональные предложения, объединение счетов в единый семейный счет, приглашение друга и многое другое.

«Выгода от участия в новой программе уже стала очевидна нашим постоянным покупателям, заметно подрос уровень NPS, на 7% увеличилась частота покупок с картами, на 8% уменьшился отток. Если ранее можно было достичь максимального уровня скидки в 10% и далее карта теряла свой смысл, то сейчас её можно и нужно применять при каждой покупке, выгода будет только расти», — сказала руководитель программы лояльности «Ароматного мира» Екатерина Симонова.

«Ароматный Мир» продолжает динамично расти и увеличивать количество магазинов. В ближайшее время планируется расширение маркетинговых механик, развитие персонализированных коммуникаций, программы для WIP сегмента покупателей, отдельная программа для сотрудников и многое другое. Программа запущена только шесть месяцев назад, а уже вырвалась на лидерские позиции среди рейтинга программ лояльности крупных сетей РФ (по данным рейтинга агентства INFOLine, декабрь 2023 г.). Следите за нашими новостями на сайте и в мобильном приложении», — сказала директор по маркетингу сети «Ароматный Мир» Елена Волкова.