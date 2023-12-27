МТС: Каждое десятое бронирование отеля на Новый год сделано в Петербурге

ПАО «МТС», цифровая экосистема и сервисы МТС Travel, Bronevik.com проанализировали востребованные направления для путешествий на новогодние каникулы. Петербург по традиции вошел в тройку популярных городов у туристов на праздники, здесь сделано каждое десятое от всех бронирований отелей по России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным МТС Travel и Bronevik.com, спрос на российские гостиницы, апартаменты и другие объекты размещения туристов на каникулы вырос на 12% год к году. Лидирует Москва (20% от всех бронирований по стране), на втором месте — Санкт-Петербург (10%), замыкает тройку Казань (5%). Россияне, решившие остановиться в Северной столице в период с 30 декабря 2023 по 8 января 2024, в среднем платили за размещение 6100 рублей в сутки.

При этом, как отмечают аналитики, туристы проявляют интерес не только к поездкам в крупные и оживленные города, но и к размеренному отдыху на природе. Так, спрос на загородные гостиницы по всей России вырос на четверть год к году. На Ленобласть приходится 9% от всех бронирований этой категории объектов по стране на предстоящие праздники. Отдых в загородных отелях Ленинградской области на каникулах обходится россиянам в среднем в 7,8 тыс. руб. в сутки.

В среднем по России путешественники бронируют жилье на три дня. Основная масса заказов была сделана в начале ноября, почти за два месяца до каникул. Примерно две трети от всех бронирований по стране пришлись на отели, в то же время растет спрос на объекты размещения на природе, например, глэмпинги и кемпинги. Последние наиболее популярны у туристов, которые хотят отдохнуть от городской суеты.

Методика: Были проанализированы бронирования в периоды с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г., а также с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.

* * *

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.