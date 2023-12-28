«Билайн» и «Лаборатория Касперского» объединяют усилия в борьбе с телефонным спамом и мошенничеством

ПАО «ВымпелКом» и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на борьбу с телефонным мошенничеством и спамом. Актуальность партнерства обусловлена увеличением объемов подобных звонков. Об этом CNews сообщили представители компании «ВымпелКом».

Только в ноябре 2023 г. антифрод-система билайна позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 39 тыс. абонентов. Самая долгая «атака» в ноябре длилась порядка десяти минут. По данным Kaspersky Who Calls, в ноябре 2023 г. почти 19% российских пользователей поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество. В октябре и сентябре 2023 г. этот показатель был на уровне 13%. При этом различные спам-звонки осенью получали 94% пользователей*.

Согласно документу, стороны будут обмениваться информацией и опытом, а также применять передовые технологии и методы анализа данных, которые позволят своевременно выявлять и блокировать подозрительные звонки, и, как следствие, улучшить качество обслуживания клиентов.

Кроме того, в рамках сотрудничества планируется разработка совместных образовательных программ и проведение обучающих мероприятий для специалистов компаний, работающих в сфере борьбы с мошенничеством. Детали и сроки реализации совместных проектов будут определены в ближайшее время.

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса ПАО «ВымпелКом»: «Снижение количества нежелательных и мошеннических звонков — одна из ключевых задач нашего партнерства. Сотрудничество с "Лабораторией Касперского" будет способствовать повышению уровня безопасности и комфорта для наших пользователей. Это первое подобное соглашение на рынке, и мы надеемся, что оно станет примером для других представителей других отраслей и поможет сформировать сообщество для совместной борьбы с мошенничеством в сфере телефонных звонков».

Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского»: «Последние несколько лет телефонный спам и мошенничество остаются одними из наиболее актуальных угроз для российских пользователей, так как злоумышленники постоянно меняют свои схемы и легенды, чтобы вводить в заблуждение пользователей. Сотрудничество и обмен опытом между компаниями из телекоммуникаций и информационной безопасности будет способствовать более эффективной защите, а также позволит повысить общий уровень цифровой и финансовой грамотности пользователей».

*Данные получены с помощью анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls за сентябрь — ноябрь 2023 г.

***

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.