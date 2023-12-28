«Билайн» увеличил в три раза скорость мобильного интернета в «Сапсане»

«Билайн» завершил модернизацию связи по пути следования высокоскоростных поездов «Сапсан». В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета увеличилась в три раза. Теперь клиенты «Билайн» во время поездки смогут пользоваться привычными мобильными сервисами – смотреть онлайн-кинотеатры, переписываться в мессенджерах и соцсетях или проводить рабочие встречи по видеоконференции. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Кроме комфортной скорости 4G, «Билайн» обеспечил полную доступность мобильной связи на всем участке «Москва - Санкт-Петербург». Непрерывный доступ в сеть во время движения поезда со скоростью до 250 км/ч обеспечивают базовые станции, расположенные по пути следования состава на территории Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областей. Поскольку составы сделаны из материалов, задерживающих радиоволны, внутри каждого вагона установили репитеры (усилители сигнала). Задача репитеров поймать сигнал ближайших базовых станций и передать внутрь вагонов, таким образом создается равномерное покрытия сигнала связи и клиенты компании остаются на связи.

В результате опроса, проведенного «Билайн» среди своих клиентов, выяснилось, что наиболее популярная ситуация использования мобильного интернета – это поездка в общественном транспорте (81%). А в топ сервисов, которые используют в пути, входят онлайн-музыка, поиск информации, соцсети и мессенджеры. Средней скорости мобильного интернета «Билайн» по пути следования «Сапсана» достаточно для комфортного использования популярных приложений и интернет-ресурсов.

Валерий Шоржин, вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом» («Билайн»): «Я рад, что мы можем сообщить своим клиентам о значительном улучшении связи в «Сапсанах» перед новогодними праздниками, когда многие из нас отправятся к близким, чтобы встретить Новый год вместе. Мы уделяем особое внимание организации связи на автомобильных и железнодорожных магистралях, потому что связь в пути – это не только общение и развлечение, но и безопасность пассажиров. Кроме этого, качественная сеть позволит пассажирам провести время в дороге с максимальной пользой – можно разобрать почту или провести рабочие встречи по видеоконференции».

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — цифровая компания, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.