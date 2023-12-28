Компания «Фрифлекс» запустила программный комплекс «Мобильный агент» для агентских сетей на ОС «Аврора»

Компания «Фрифлекс», авторизованный партнер «Открытой мобильной платформы», заявила о выпуске программного комплекса «Мобильный агент» на ОС «Аврора» для безопасной работы агентских сетей. Об этом CNews сообщили представители «Открытой мобильной платформы».

«Мобильный агент» — это программный комплекс для компаний, который обеспечивает безопасную работу с агентской сетью. С помощью данного решения персональные устройства агентов на ОС «Аврора» можно будет легко отключать и подключать, обеспечивать безопасную передачу фотографий, персональных данных, проверять геопозицию фотосъемки и многое другое.

«Многим компаниям требуется мобильное решение для того, чтобы персональные устройства сотрудников или агентов были защищены от угроз, чтобы через них можно было безопасно делиться данными. Именно для этого мы реализовали решение "Мобильный агент". Мы внедрили его на ОС "Аврора" в компании "Энергогарант", страховые агенты которой теперь передают данные с защищенных мобильных устройств. Теперь любая компания, работающая с агентской сетью, сможет сделать передачу данных безопасной и защитить своих клиентов от утечек», — сказал генеральный директор ООО «Фрифлекс» Петр Чернышев.

Решение «Мобильный агент» актуально не только для страхования. В банковской сфере сотрудники могут с его помощью оперативно и безопасно передавать фотографии клиентов с паспортом при вручении пластиковой карты. В сфере недвижимости агенты с помощью этого комплекса смогут фотографировать и отправлять документы и фотографии объектов по защищенному каналу без возможности фальсификации локации съемки. Программный комплекс может быть также полезен для компаний, которые занимаются наймом курьеров и персонала, предоставлением оборудования в лизинг, логистикой, услугами в сфере здоровья и другим.

При использовании программного комплекса в связке с EMM-решением «Аврора Центр» компании могут управлять устройствами агентов, следить за их геопозицией, контролировать работу агентской сети, блокировать утерянные устройства, вводить ограничения на использование публичных Wi-Fi сетей и многое другое. Также преимуществом комплекса является то, что он может быть выпущен в собственном контуре компании по схеме White Label.

«Использование программного комплекса "Мобильный агент" на платформе "Аврора" позволяет компаниям не только выполнить регуляторные требования по защите персональных данных, но и отвечать на современные вызовы в области информационной безопасности и управлять рисками, связанными с ограничениями доступа российских компаний в мобильные экосистемы Apple и Google», – отметил генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес.

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Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации.