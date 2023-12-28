Прогноз ETNA от «Тинькофф»: в новогоднюю ночь пользователи в среднем совершат 1 звонок, отправят 7 СМС и потратят более 1 ГБ интернета

Сервис аналитики ETNA, разработанный Центром технологий искусственного интеллекта «Тинькофф», составил прогноз использования мобильной связи в России в канун нового 2024 г. и на протяжении всей новогодней ночи. Прогноз был построен с помощью набора алгоритмов, в качестве базы использованы обезличенные данные абонентов «Тинькофф Мобайла» за 2019—2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

С каждым годом потребление дата-трафика увеличивается: все больше пользователей предпочитают общаться в различных соцсетях и мессенджерах, растут объемы видео и другого контента. Этот тренд находит отражение и в новогоднюю ночь: по прогнозу ETNA, один пользователь в период с полуночи до 08:00 1 января потратит 1,07 ГБ интернет-трафика — на 8% больше, чем в аналогичное время год назад. Такого объема трафика хватит, чтобы без подключения к домашнему Wi-Fi всю ночь переписываться в соцсетях, созваниваться с друзьями и смотреть короткие видео. Также можно посмотреть фильм или всю ночь играть в онлайн-игру.

Самыми активными потребителями интернет-трафика станут жители Республики Тыва — один абонент из региона за всю новогоднюю ночь использует в среднем 1,7 ГБ трафика. В топ-3 также войдут Магаданская область (1,4 ГБ интернет-трафика на абонента) и Бурятия (1,2 ГБ трафика на абонента). Пользователи сотовой связи в Еврейской автономной области и в Республике Алтай за ночь используют в среднем по 1 ГБ трафика и попадут в топ-5.

Первые пики потребления мобильного дата-трафика придутся на 31 декабря в 19:00 и 21:00. В это время россияне еще будут докупать необходимое для праздничного стола, обсуждать планы после боя курантов, а также готовить блюда, включив фоном фильм с новогодним настроением или любимую музыку.

Следующие пики потребления начнутся ближе к полуночи и продлятся до 02:00 1 января. Россияне в этот момент обычно садятся за стол, начинают поздравлять родных, у которых из-за разницы во времени следующий год уже наступил или, наоборот, наступит позже.

В период с 04:00 до 05:00 1 января ETNA прогнозирует минимальную активность абонентов в мобильных сетях.

Несмотря на активное использование мобильного интернета, россияне не откажутся от звонков в новогоднюю ночь. Согласно прогнозу ETNA, в среднем абонент в новогоднюю ночь совершит один звонок, а каждый второй абонент – два звонка. Пиковый период для звонков начнется с 22:00 31 декабря и продлится до 01:00 1 января — в это время россияне по традиции поздравляют друг друга с Новым годом. Затем общение перейдет в другие каналы или в офлайн.

Средняя длительность звонка в новогоднюю ночь по оценке ETNA составит 83 секунды. Дольше всего россияне будут разговаривать 31 декабря в 21:00 — в это время один звонок будет длиться в среднем более 100 секунд. Самые короткие разговоры по телефону предстоят 1 января в 06:00 — средняя продолжительность в это время составит всего 52 секунды.

Дольше всего в Новый год по телефону будут говорить жители Чукотского автономного округа — средний звонок продлится 218 секунд. В топ-5 по длительности звонков в новогоднюю ночь войдут Хабаровский край (124 секунды), Амурская область (120 секунд), Ставропольский край (114 секунд) и Республика Калмыкия (112 секунд).

Несмотря на популярность мессенджеров, поздравления в СМС все еще пользуются спросом. По прогнозу ETNA, те абоненты, кто отправляют СМС, в среднем за ночь напишут 7 сообщений. Первый пик по количеству отправленных СМС ожидается в 13:00 31 декабря, а затем — с 00:00 31 декабря по 03:00 1 января. В пиковые периоды человек отправляет по 3 и более сообщений за час.

Больше всего отправлять СМС в Новый год будут жители Республики Тыва — в среднем один человек отправит за всю ночь 10 сообщений. В топ-5 по количеству СМС также войдут Архангельская область, Республика Коми, Мурманская область и Республика Бурятия, в этих регионах на одного человека в новогоднюю ночь в среднем придется 9 сообщений.

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ETNA — это первый на российском рынке сервис, с помощью которого можно анализировать и прогнозировать основанные на данных процессы. Анализ, проверка гипотез и прогнозы строятся на основе загруженных пользователем данных, а также информации из открытых источников с использованием алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей. Сервис был разработан Центром технологий искусственного интеллекта «Тинькофф» для внутренних нужд компании, но впоследствии было решено вывести ETNA на рынок. Теперь он доступен для всех пользователей.