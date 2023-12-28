Теперь как в городе: «Ростелеком» построил 28 базовых станций в малых населенных пунктах Кузбасса

«Ростелеком» совместно с Министерством цифрового развития Кузбасса завершил очередной этап федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). В 2023 г. в 28 малых населенных пунктах впервые запущены базовые станции с голосовыми сервисами и скоростным мобильным интернетом четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Программа УЦН 2.0 реализуется по всей стране, в том числе и в Кузбассе. Исполнитель проекта «Ростелеком» в течение года поэтапно обеспечивал связью населенные пункты, где проживают от 100 до 500 человек. Как правило, такие места удалены на десятки километров от городов и районных центров, а некоторые из них находятся в суровых климатических условиях горной местности или тайги. Это, например, поселки Амзас Таштагольского и Ортон Мариинского муниципальных округов.

«Жители 28 малых кузбасских территорий получили онлайн доступ к цифровым услугам социальной сферы, банковским сервисам, образовательному и развлекательному контенту. Также сельчане могут при необходимости оперативно связаться по мобильному телефону со службами экстренного реагирования. И, конечно же, теперь у каждого есть возможность быть на связи с близкими, особенно это актуально на новогодних праздниках. Реализация программы в целом повышает уровень цифрового развития общества и качество жизни сельского населения», - сказал директор Кемеровского филиала «Ростелеком» Алексей Михайлов.

По данным компании, лидером по количеству новых базовых станций в 2023 г. стал Мариинский муниципальный округ. Активная стройка также велась в Топкинском и Новокузнецком районах. В течение года сотрудники «Ростелекома» не только обеспечивали сетевую инфраструктуру, но и привозили сим-карты для подключения новых пользователей, в том числе, и в самые отдаленные локации.

В каждом населенном пункте использовался унифицированый подход к строительству. Технические специалисты планировали архитектуру сети, завозили оборудование, прокладывали оптический кабель, через который подключали в эфир вышки связи стандарта LTE. Такой способ гарантирует стабильную работу интернета, а диапазон частот 1800 МГц обеспечивает скорость мобильной передачи данных и устойчивое покрытие сети.

«Программа «Устранение цифрового неравенства» имеет важное значение для Кемеровской области. Ее ключевая цель в том, чтобы обеспечить равный доступ к услугам связи для всех жителей региона, вне зависимости от места их проживания. Мобильная связь и интернет в современном мире стали необходимостью. Сельские жители должны иметь доступ к нужным, в том числе государственным, электронным сервисам, чтобы учиться и работать в онлайн-режиме, совершать покупки, иметь доступ к электронным библиотекам и галереям наравне с городскими жителями. Это дает возможности для работы и общения, помогает повысить качество жизни, сократить неравенство между городом и селом. В целом с 2021 г. благодаря программе 64 малых населенных пунктов уже активно пользуются технологиями 4G и голосовыми сервисами, в текущем году такую возможность впервые получили порядка 6 тыс. кузбассовцев», – сказал Министр цифрового развития Кемеровской области Максим Садиков.

В 2024 г. «Ростелеком» продолжит строительство базовых станций там, где цифровые услуги пока не доступны.

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Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Кемеровской области.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink (11,5 млн подписчиков).