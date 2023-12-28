В столице Колымы к новогодним праздникам МТС разогнала сеть LTE

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации телеком-оборудования в столице Колымы. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета в Магадане выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы по модернизации телеком-оборудования МТС прошли на всей территории Магадана и затронули центральную часть города, а также спальные и отдаленные районы, где сосредоточены основные жилые кварталы, а также припортовую и промзону. В общей сложности новое качество связи получили около 90 тыс. жителей столицы Магаданской области.

Усиление покрытия LTE-сети позволит в праздничные и выходные дни пользоваться привычными сервисами экосистемы МТС, банковскими приложениями, общаться в сети и проводить с комфортом время на любимых онлайн-площадках, в том числе в период пиковых нагрузок на сеть.

«В Магадан на новогодние праздники традиционно приезжают гости со всей области, а также туристы и любители зимних видов спорта из других регионов. Поэтому мы провели работы по усилению качества связи в тех городских локациях, где располагаются культурные и общественные площадки, пройдут праздничные мероприятия, представления и концерты. Особое внимание уделили центральной части города, а именно микрорайонам «Восход», «Телевышка» и «Торговый», там находятся популярные туристические места, гостиницы, хостелы и торговые центры. Теперь качественная связь и скоростной мобильный интернет позволят с комфортом пользоваться туристическими сервисами, загружать программы мероприятий, вызывать такси, заказывать доставку, отправлять поздравления в соцсетях, созваниваться с родственниками по видеосвязи и планировать активный отдых на все выходные», - сказал директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.