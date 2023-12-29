Tele2 фиксирует проникновение eSIM-ready смартфонов в абонентской базе и активный рост новых брендов

Tele2, российский оператор мобильной связи, изучил, с какими смартфонами и технологиями чаще всего подключаются к сети компании. Рынок дозрел для более активного использования технологии eSIM – проникновение устройств с поддержкой виртуальных SIM-карт в 2023 году достигло 12%, удвоившись с 2021 года. Бренды-новички — Realme, Tecno, Inifnix — совокупно заняли в новых подключениях долю в 13%. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

В 2023 г. смартфоны с поддержкой 4G используют более 70% новых клиентов, подключившихся к Tele2. При этом заметный тренд — увеличение цикла жизни устройства у одного абонента. На 8 п. п. за последние четыре года сократилось количество тех, кто менял смартфон каждый год. Так, в 2019 г. доля таких клиентов составляла 49%, в 2020 — 43%, в 2021 — 45%, а в 2023 г. она составила уже 41%. 59% используют смартфоны дольше двух лет. Наибольшую лояльность к бренду при смене устройства демонстрируют пользователи Apple — 66% пользователей при смене смартфона снова выбирают iOS. Следом идут клиенты, выбравшие Xiaomi: они продолжают пользоваться тем же брендом в 48% случаев. Пользователи Samsung повторно выбирают эти устройства в 43% случаев.

К сети Tele2 активно подключаются так называемые новаторы — клиенты, которые первыми осваивают технологии и готовы к новому цифровому опыту. Так, 9% от общего числа новых абонентов приходят в сеть оператора с устройствами eSIM-ready, их доля продолжает активно расти.

Рейтинг распространенных смартфонов с eSIM формируют в основном устройства на iOS, смартфоны Samsung Galaxy S21 и Galaxy S23 Ultra находятся на 17-м и 18-м месте в рейтинге. Топ-5 выглядит следующим образом: iPhone 11; iPhone XR; iPhone 12, iPhone 13, iPhone 12 PRO MAX.

Tele2 проанализировала, со смартфонами каких брендов чаще всего приходят новые абоненты в сеть компании. Четверка лидеров в 2021-2023 гг. не изменилась и отражает наиболее продаваемые устройства прошлых периодов. Это подтверждает общий тренд на увеличение срока пользования смартфоном и лояльность к бренду — клиенты меняют оператора с сохранением устройства. Четверка лидеров — мировые лидеры производства смартфонов. Это бренды, много лет выпускающие надежные устройства и завоевавшие лояльность аудитории: Samsung, Xiaomi, Honor, Apple.

Бренд Xiaomi (включая суббренды Redmi, Poco, Mi) вышел на первое место, заняв долю в новых подключениях 25%. Samsung потерял в 2023 г. лидерство, сместившись на уверенное второе место (23%). Среди новых абонентов Tele2 стало больше пользователей дорогих имиджевых устройств. Устройства Apple поднялись в рейтинге на третью позицию – у них 12% против 10% в 2021 г.

Бренд Honor упал до четвертого места — сейчас у него 8% против 11% в 2021 году. Несмотря на лояльную аудиторию, проблемы с отделением бренда от Huawei и перезапуском линейки привели к потере продаж еще в 2020 году. В результате даже лояльные пользователи при смене устройства вынужденно переходили на другие бренды.

Tele2 отмечает рекордную динамику среди смартфонных брендов, проявлявших наибольшую активность на рынке России с 2021 г. Так, Realme и Tecno прибавили по 4 п. п., заняв доли в 5,7% и 5% соответственно в новых подключениях. Infinix почти с нуля нарастил долю до 3%. Эти бренды активно продвигали широкую линейку устройств и выросли за счет продаж новых смартфонов, несмотря на отсутствие на старте лояльной базы и истории продаж.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2: «Мы постоянно отбираем лучший ассортимент из всех предложений вендоров и партнеров с учетом запросов клиентов и трендов в потребительских предпочтениях. В рознице Tele2 представлен широкий ассортимент смартфонов как «любимых», так и активно набирающих популярность брендов. Важно, что в розничном канале клиенты могут получить квалицированную консультацию и получить помощь в выборе устройств. Кроме того, в наших салонах и интернет-магазине действуют акционные предложения на любой вкус: клиенты, которые давно с Tele2, имеют возможность обменять минуты на скидку на смартфоны или гаджеты. Тем, кто только планирует подключиться к Tele2, предлагаем купить смартфон со скидкой. Обе акции востребованы среди наших абонентов. Более 30% проданных в текущем году смартфонов были реализованы в рамках акционных механик».

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Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г.. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2022 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.