Новогодние комедии и мелодрамы: что смотрели россияне на новогодних каникулах

Аналитики онлайн-кинотеатра KION проанализировали интересы россиян во время праздничных каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов жители России встретили новый 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Различными были предпочтения жителей регионов в предновогодний период и первые дни 2024 г. — 31 декабря и 2 января и период Рождества. Так, в новогодние первые дни каникул россияне отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры просмотра вышли семейные киноленты и мелодрамы.

Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди россиян в новогодний период стали: драма о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным в главной роли; комедийный сериал «Успешный» о коуче-неудачнике с Владимиром Сычевым и Артемом Сучковым в главных ролях; криминальная ироничная мелодрама производства «Кеша должен умереть» с Константином Богомоловым в главной роли; праздничная комедия для всей семьи «Новогодний ол-инклюзив» (12+); уютный семейный фильм «Чебурашка» (6+).

Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов среди россиян в новогодние каникулы стали: хулиганская комедия Романа Поланского «Дворец»; захватывающий триллер «Дочь болотного царя»; турецкий исторический сериал «Алп-Арслан: Великий Сельджук»; захватывающая турецкая сага «Основание Осман»; остросюжетная турецкая драма «Черная Любовь».

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». В целом, чаще других телеканалов россияне отдавали предпочтение «Первому каналу», «России 1», ТНТ, РЕН ТВ и СТС.

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