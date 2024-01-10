CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

В Майском районе Кабардино-Балкарии улучшили голосовую связь и мобильный интернет

«МегаФон» установил телеком-оборудование в местах с повышенным спросом – в городе Майском и селе Октябрьском. Теперь абоненты оператора в этих местах пользуются устойчивой голосовой связью и интернетом на скорости до 75 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Скоростной интернет впервые стал доступен на территории всего районного центра. Благодаря новым базовым станциям в центральной и южной частях Майского скорость интернета увеличилась вдвое, что логично привело и к росту трафика передачи данных. За месяц туристы и местные жители уже скачали более 7 ТБ данных. Этого хватит, чтобы больше пятисот тысяч раз посмотреть фильм с Владимиром Высоцким «Вертикаль», снятый в Кабардино-Балкарии.

В селе Октябрьском, расположенном в 12 километрах от города, благодаря новому оборудованию мобильная связь и скоростной интернет со скоростью до 75 Мбит/с появились впервые. Через село проходит участок федеральной трассы, ведущей на Нальчик, а значит многочисленные туристы, приезжающие в Кабардино-Балкарию, смогут с комфортом проехать по республике и всегда оставаться на связи с близкими.

«Над улучшением качества сети наши связисты работают в различных локациях и регионах. Сегодня абоненты остаются на связи не только в таких крупных городах республики, как Нальчик или Прохладный, но и в малонаселенных селах, аулах, а также на труднопроходимых туристических тропах. Например, в октябре «МегаФон» первым из операторов связи установил телеком-оборудование в одном из самых высокогорных ущелий России – Безенгийском. Теперь все, кто приезжает в это уникальное место, могут делиться фотографиями и видео в социальных сетях, а при необходимости, оперативно обратиться к спасателям за помощью и консультациями в путешествии», – сказал директор «МегаФона» в Кабардино-Балкарии Роман Терехин.

Также «МегаФон» в 2023 г. расширил 4G-покрытие в других популярных туристических местах Кабардино-Балкарии – на Эльбрусе, в Нарткале и в Долине нарзанов. Гости здесь скачивают данные с комфортной скоростью до 75 Мбит/с.

***

«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

Украинские хакеры заявили, что обрушили московского интернет-провайдера

Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита

Чтобы телеком-«железо» стало отечественным, понадобится много плат, деталей и ПО из России. Придумана схема начисления баллов

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

20 миллионов малоимущих в США остаются без дешевого интернета. Кончаются деньги на субсидии

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения

Самые интересные космические открытия 2023 года
Показать еще