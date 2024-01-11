Аналитика «МТС Travel»: нижегородские отели после каникул подешевели на 25%

ПАО «МТС», цифровая экосистема, совместно с сервисами бронирования отелей «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировала цены на отели и другие объекты размещения по стране в январе: на новогодние каникулы и после их окончания. После 8 января стоимость проживания в Нижнем Новгороде снизилась на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным «МТС Travel» и Bronevik.com на конец декабря, средняя цена на объекты размещения по России после праздничных выходных составила 5,8 тыс. руб. в сутки (тариф на двоих), в то время как в начале января проживание в отелях и апартаментах по России обошлось туристам в среднем 7,9 тыс. руб. в сутки. Проживание в отелях Нижнего Новгорода стало дешевле на четверть и составило в среднем 5,5 тыс. руб. в сутки, что сравнимо с доновогодними показателями.

Стоимость размещения в популярных у туристов городах после Нового года также снизилась. Так, отдых в Калининграде обойдется в 5,4 тыс. рублей, Туле — 4,5 тыс. руб., Сочи — 7,1 тыс. руб. в сутки. На 27% в среднем цены упали цены в Санкт-Петербурге — до 5,8 тыс. руб. в сутки, на 28% дешевле будет стоить отдых в Казани — 7,2 тыс. руб. в сутки. Сильнее всего цены снижены в Мурманске — на 42% до 4,4 тыс. руб. в среднем в сутки, и Владимире — там ценник после новогодних каникул снизился на 37% до 4,5 тыс. руб. за ночь.

В Москве, которая является лидером по числу бронирований как на каникулы, так и с 9 по 31 января, цены уже упали — на 19% по отношению к новогодним выходным. Однако, поскольку наиболее выгодные предложения бронируются заранее, средний ценник даже после каникул остается на уровне почти 8 тыс. руб. в сутки.

На столицу приходится четверть от всех бронирований по России с 9 по 31 января. Еще 10% бронирований сделано в Санкт-Петербурге. Интересно, что тройку популярных направлений замыкает не Казань, которая входит в ТОП-3 городов по бронированиям на новогодние каникулы, а Горный Сочи. Там сделано 6% от всех бронирований по России с 9 по 31 января.

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«МТС Travel» (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В «МТС Travel» входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,7 тыс. магазинов в России.