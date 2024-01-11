CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Веб-сервисы
|

Аналитика «МТС Travel»: во Владимире отели после новогодних каникул снизили цены более чем на треть

Сервисы бронирования «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировали цены на отели и другие объекты размещения по стране в январе: на новогодние каникулы и после их окончания. Владимирская область вошла в число регионов, где после 8 января стоимость проживания начала снижаться быстрее других. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным МТС Travel и Bronevik.com на конец декабря, средняя цена на объекты размещения по России после праздничных выходных составляет 5,8 тыс. руб. в сутки на двоих, в то время как в начале января проживание в отелях и апартаментах по России стоит в среднем 7,9 тыс. руб. в сутки.

Одним из самых привлекательных регионов на каникулах оказалась Владимирская область, прежде всего, благодаря Суздалю, который был объявлен «Новогодней столицей». Тысячи туристов со всей России заранее бронировали гостиницы как во Владимире, так и в самом Суздале, обеспечив высокий спрос. После каникул цены на отели начали падать, в масштабах региона в среднем, на 37% до 4,5 тыс. руб. в сутки на двоих.

«Во Владимирской области очень развит событийный туризм, и новогодний Суздаль — яркий тому пример. Даже сильные морозы не помешали путешественникам со всей страны приехать и своими глазами увидеть Суздальский кремль, световое шоу на древних стенах и прокатиться на настоящей тройке лошадей. 85% туристов приехали на автомобилях, поэтому мы прокачали связь по трассам и поставили в Суздале дополнительное оборудование. Сейчас город готовится к своему 1000-летию в августе, ближе к лету мы снова ждем наплыва туристов, для которых уже подготовили запас емкости сети», — сказал директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Также падением цен на окончание новогодних выходных отреагировали отели Тулы (-25%), Санкт-Петербурга (-27%), Казани (-28%), Мурманска (-42%), ниже цены стали в Калининграде, Нижнем Новгороде, Сочи и других городах.

***

«МТС Travel» (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В «МТС Travel» входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

7 главных технологических прорывов 2023 года: выбор CNews

Украинские хакеры заявили, что обрушили московского интернет-провайдера

Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры

Чтобы телеком-«железо» стало отечественным, понадобится много плат, деталей и ПО из России. Придумана схема начисления баллов

Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки

20 миллионов малоимущих в США остаются без дешевого интернета. Кончаются деньги на субсидии

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения

Самые интересные космические открытия 2023 года
Показать еще