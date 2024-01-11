Пилотный проект резидента «Сколково» повысил удобство перемещения сотрудников и посетителей в офисе «Тинькофф»

Компания «Индорс Навигейшн», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), в рамках пилотного проекта провела внедрение геоинформационной системы Indoors Navigation Platform (INP) в офисе «Тинькофф». По итогам пилота планируется масштабирование платформы на другие объекты компании. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

INP работает на основе позиционных датчиков INB v1.2, использующих технологию iBeacon, обеспечивая навигацию через мобильное приложение и в режиме дополненной реальности (AR) с точностью позиционирования около двух метров.

Алексей Самотаев, генеральный директор «Индорс Навигшейшн»: «Мы развернули в офисе сеть из маячков-идентификаторов, которые по Bluetooth отправляют свой уникальный номер, а мобильное устройство определяет мощность этих сигналов и выдает положение пользователю. В последнее время на рынке появляются подобные решения, но мы успешно конкурируем за счет более широкого функционала, позволяющего закрыть несколько направлений в одной платформе, и низкой стоимости внедрения. Наше решение может применяться на любых объектах, от промышленных предприятий и складских комплексов, до музеев и выставок. Пилотный проект в офисе компании «Тинькофф» показал, как повышается удобство перемещения посетителей бизнес-центра за счет использования геоинформационной системы INP. В дальнейшем мы планируем увеличивать количество внедрений нашей системы в офисных комплексах и считаем это перспективным направлением».

Помимо мобильного приложения, INP позволяет осуществлять позиционирование через QR-коды в браузере любого устройства. Пользователи могут отсканировать ближайший QR-код для загрузки карты с местоположением и построением маршрута до нужной точки.

Алексей Каленчук, директор по цифровым креативным индустриям «Сколково»: «Навигация в помещениях — это не только полезная функция для сотрудников, но и незаменимая помощь для технического персонала. Технология, лежащая в основе этой системы, является базовой для любого позиционирования, включая роботов. Сегодня развитие данной технологии идет к такому же повсеместному распространению как, например, WiFi».

Платформа позволяет администрации офиса наблюдать за перемещением посетителей в реальном времени, открывать тепловую карту с распределением загрузки, а также просматривать историю перемещений и треки маршрутов пользователей.

Пилотное тестирование системы прошло успешно, в связи с чем обсуждается возможность масштабирования Indoors Navigation Platform на другие объекты компании. INP станет универсальной системой управления потоками посетителей, повышая удобство перемещения и скорость поиска нужных мест в здании.

Михаил Морозов, административный директор «Тинькофф»: «Мы искали решения для оптимизации перемещения сотрудников в наших офисных пространствах, рассматривали несколько сервисов по навигации внутри помещений и остановились на продукте компании «Индорс Навигейшн». Пилотирование проходило на одном из этажей офисного комплекса возле м. Водный стадион. Сотрудники компании и посетители могут пользоваться навигацией на своих мобильных устройствах, установив приложение или отсканировав QR-код. Сотрудник сопровождается по маршруту до любой точки офиса: лифта, туалета, кафе или рабочего места. Также система позволила существенно сократить время на поиск коллег из других отделов. По результатам пилотного проекта принято решение о масштабировании и внедрении ГИС INP в нашей новой штаб-квартире Tinkoff Space площадью 90 тыс. м2, расположенной в Москве на Грузинском Валу».

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Ф2 Инновации», «Яблочков», TenChat и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к 2023 г. превысит 500 млрд руб. На III квартал 2023 г, число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3786. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.