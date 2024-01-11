CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Ростелеком» и Правительство устранили цифровое неравенство еще в 70 населенных пунктах Челябинской области

«Ростелеком» в Челябинской области завершил строительство базовых станций по адресному плану 2023 г. Всего в малых населенных пунктах региона было смонтировано 70 телеком-объектов. Все работы выполнены в срок и проведены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала «Ростелекома»: «В 2023 г. более 17 тыс. жителей малых населенных пунктов региона получили доступ к беспроводному интернету и сотовой связи стандартов GSM/LTE 4G. Ранее в этих поселках цифровые технологии полностью или частично отсутствовали. Чтобы южноуральцы имели возможность взять талан к врачу через Госуслуги, совершать покупки на маркетплейсах и звонить родным по видеосвязи специалисты "Ростелекома" смонтировали порядка 450 километров оптических линий. Эти магистрали обеспечивают высокую скорость передачи данных и качественную, стабильную работу базовых станций».

В 2023 г. связь появилась в Ашинском, Брединском, Варненском, Каслинском, Нагайбакском, Нязепетровском, Октябрьском, Троицком, Увельском, Чебаркульском и многих других муниципальных районах Южного Урала.

Игорь Фетисов, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области: «У жителей Южного Урала есть возможность путем электронного и письменного голосования выбрать населенные пункты, наиболее нуждающиеся в улучшении качества связи. Такие деревни и села включаются в план строительства инфраструктуры на ближайший год. "Ростелеком" проводит интернет во все деревни и села, выбранные в ходе голосования. Традиционно в Челябинской области сельчане очень активно участвуют в составлении рейтинга. Если в 2022 г. было подано более 25 тыс. обращений, то в 2023 г. − уже свыше 38 тыс. Жители 33 поселков, победивших по итогам голосования, смогут пользоваться качественной связью и современными цифровыми сервисами».

С начала реализации проекта УЦН 2.0 «Ростелеком» в Челябинской области построил 103 базовые станции. Вышки устанавливают по заказу Минцифры России. Программа рассчитана на отдаленные деревни и поселки, где проживают до 500 человек.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку станций и поставляет оборудование для строительства.

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink, с 11,5 млн подписчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

Украинские хакеры заявили, что обрушили московского интернет-провайдера

Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра

Чтобы телеком-«железо» стало отечественным, понадобится много плат, деталей и ПО из России. Придумана схема начисления баллов

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Просто мессенджер никому не нужен. Важна экосистема

20 миллионов малоимущих в США остаются без дешевого интернета. Кончаются деньги на субсидии

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения

Самые интересные космические открытия 2023 года
Показать еще