Аналитика МТС: Петербург лидирует по числу онлайн-мероприятий на новогодних каникулах

ПАО «МТС», цифровая экосистема и платформа «МТС Линк» проанализировали востребованность новогодних онлайн-мероприятий в России во время каникул. Петербург — в топе регионов, где прошло больше всего праздников в дистанционном формате. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С 31 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. в Санкт-Петербурге провели 288 праздничных мероприятий в онлайн-формате. Лидирует Москва (912 онлайн-мероприятий), замыкает тройку Казань (111 онлайн-событий). На четвертом месте Краснодар (106 онлайн-праздников), за ним следуют Нижний Новгород, Новосибирск и Екатеринбург (около 80 онлайн-мероприятий).

В экосистеме МТС отмечают, что 31 декабря 2023 г. в целом по стране стало днем отдыха от онлайн-общения, а 1 января 2024 г. россияне активизировались. В этот день прошло свыше 830 онлайн-праздников, что более чем в 2,5 раза превосходит показатель прошлого года.

Чаще всего на каникулах общались 4 и 5 января — в каждый из этих дней состоялось более 2 тыс. онлайн-встреч и вебинаров. Аналитики добавляют, что самый активный пользователь платформы «МТС Линк» с 1 по 8 января успел провести 176 онлайн-мероприятий.

Интерес россиян к онлайн-коммуникациям сохранился и после праздников. В первый рабочий день года, 9 января, прошло на 53% событий больше, чем в прошлом.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,7 тыс. магазинов в России.