20 сёл и деревень Кировской области впервые вышли на связь

Доступ к мобильной связи и скоростному интернету получили около 6 тыс. жителей Кировской области. «МегаФон» установил новые базовые станции в небольших селах и деревнях в 14 районах региона по поручению министерства информационных технологий и связи региона.

В декабре 2023 г. инженеры оператора ввели в эксплуатацию 20 базовых станции в селах и деревнях Кировской области. В населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 жителей, впервые появилась стабильная голосовая связь и мобильный 4G-интернет.

Сельчанам стали доступны современные цифровые сервисы: получение госуслуг в электронном формате, общение в соцсетях и мессенджерах, просмотр видеоконтента. Ученики и родители школьников смогут пользоваться образовательными онлайн-платформами, а сотрудники местных фельдшерско-акушерских пунктов – оперативно консультировать пациентов.

Телеком-услуги впервые оценили жители населенных пунктов Барановщина, Варнаки, Вихарево, Индыгойка, Круглыжи, Куршино, Монастырщина, Орлецы, Осиновка, Петровское, Пиляндыш, Пищалье, Порез, Святица, Спасское, Старки, Тат-Кильмезь, Четай, Ямышка, а также в микрорайоне Сосновка в Белой Холунице.

С 1 по 8 января этого года абоненты уже проговорили более 150 тыс. минут и использовали объем трафика, которого хватит чтобы свыше 5 тыс. раз посмотреть новогодний кинохит «Ирония судьбы, или С легким паром!».

«Впервые в 2023 г. мероприятия по развитию связи мы реализовали за счет средств областного бюджета, в том числе и строительство базовых станций в 20 населенных пунктах. Совместно с коллегами, операторами связи, мы постепенно движемся к тому, чтобы как можно больше жителей области с комфортом общались с родными и близкими по телефону, в социальных сетях, следили за актуальными новостями. И в 2024 г. такая работа будет продолжена», — отметил Алексей Сухих, министр информационных технологий и связи Кировской области.

В рамках соглашения с региональными властями «МегаФон» обеспечивает покрытием не менее 95% территории каждого населенного пункта. Для максимального радиуса охвата сети специалисты оператора установили антенно-мачтовые сооружения и разместили передатчики на высоте 30-35 метров от земли. «МегаФон» будет вести постоянную техническую поддержку данных объектов связи.