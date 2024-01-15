Аналитика МТС: какую музыку слушали в Петербурге во время праздников

ПАО «МТС», цифровая экосистема и сервис «МТС Музыка» изучили, какие треки в Петербурге активнее всего слушали на новогодних каникулах. Среди самых популярных жанров у петербуржцев — поп, рэп, электроника и рок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экосистемы МТС, Петербург вошел в десятку городов, где чаще всего слушали музыку на новогодних праздниках (с 30 декабря по 8 января 2024 г.). Самыми заслушиваемыми артистами у жителей стали легендарные «Король и Шут», поп-певица ANNA ASTI, рэпер Баста и электронный дуэт «Аигел». Трек последних — «Пыяла» — возглавил список самых популярных композиций в регионе. Он обрел популярность в связи с выходом сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Не расставались на каникулах петербуржцы и с песнями групп «Моя Мишель», «Мираж», «Комбинация» и «Три дня дождя». Кроме рока, рэпа и поп-музыки жители слушали электронные, танцевальные композиции и отечественную эстраду.

ТОП-5 самых популярных треков в Петербурге с 30 декабря по 8 января: «Пыяла» («Аигел»); «Давай сбежим (Искорки)» («5УТРА»); «На заре» (Баста); «Царица» (ANNA ASTI); «Зима в сердце» («Моя Мишель»).

ТОП-5 самых заслушиваемых артистов в Петербурге с 30 декабря по 8 января: «Король и Шут»; ANNA ASTI; Баста; «Аигел»; NЮ.

Кроме Петербурга на новогодних каникулах музыку часто слушали в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону, Якутске, Чите и Уфе.

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«МТС Музыка» — это мобильное приложение для прослушивания музыки с большой коллекцией треков и удобным интерфейсом. Сервис доступен любому пользователю — как абонентам МТС, так и абонентам мобильной связи других операторов.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,7 тыс. магазинов в России.