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На каникулах татарстанцы слушали «Аигел» и ретро-музыку

МТС, цифровая экосистема, проанализировала музыкальные предпочтения татарстанских пользователей стриминг-сервиса «МТС Музыка» во время праздничных выходных. В первые дни 2024 г. жители республики ностальгировали по 90-м, танцевали под новогодние хиты и открывали новые имена российской эстрады. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Казань вошла в топ-10 городов по прослушиваниям «МТС Музыки» в период 30 декабря – 08 января. На каникулах самым популярными альбомами у татарстанцев стали «Пыяла» дуэта «Аигел», а также сборник The Best of Greatest Hits группы Мираж, треки которых звучали в популярном сериале «Слово пацана». На третьем месте расположилась Anna Asti с «Царицей», пятерку замкнули альбом «Памяти Юры Шатунова» («Ласковый май») и «На заре» (Баста).

Топ треков, которые заслушали татарстанцы в первую неделю года, также возглавила «Пыяла» дуэта «Аигел», вокалистка которого родилась в Набережных Челнах. В новогодний топ-5 треков в Татарстане также вошли «На заре» Басты, «Давай сбежим (Искорки)» дуэта 5УТРА, «Зима в сердце» группы Моя Мишель и «Царица» исполнительницы Anna Asti.

Если говорить о персоналиях, то самыми популярными артистами в Татарстане на каникулах стали Anna Asti, рэпэр Баста и группа «Король и шут», на возрождение интереса к которой также, вероятно, повлиял одноименный сериал.

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МТС Музыка — это мобильное приложение для прослушивания музыки. Сервис доступен любому пользователю — как абонентам МТС, так и абонентам мобильной связи других операторов.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.

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