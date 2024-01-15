Цифровые помощники Деда Мороза обработали более 135 тыс. звонков от детей

В канун старого Нового года «Ростелеком Контакт-центр» подвел итоги горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников, которая работала в декабре 2023 г. По сравнению с прошлой линией 2022 г. количество обращений от детей увеличилось в четыре раза — всего на бесплатный федеральный номер поступило свыше 135,5 тыс. звонков. Проект был реализован при поддержке «Почты России» и Резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В 2023 г. география проекта расширилась: на горячую линию обращались дети из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Наибольшее количество звонков поступило из Москвы и Московской области (7908), Краснодарского края (5987), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5530), Курской области (5069), Амурской области (4442), Тюменской области (4437), Екатеринбурга и Свердловской области (4147), республики Татарстан (3629), Удмуртской республики (3503) и Ростовской области (3464).

По телефону горячей линии дети разгадывали новогодние загадки и рассказывали, что они хотели бы получить на Новый год. В рейтинге подарков традиционно лидирующее место занимают смартфоны и игрушки (куклы и машинки на пульте управления). В этом году дети часто просили в подарок домашних питомцев. При этом пожеланий завести котенка было в три раза больше, чем щенка. Одна девочка в дополнение попросила большой дом и пожелала, чтобы у ее мамы не было аллергии на котенка. Часто на вопрос, что бы они хотели получить на Новый год, дети загадывали конкретные материальные предметы не только для себя, но и для родителей, бабушек и дедушек, а также желали им здоровья, счастья и больше времени проводить вместе.

«Четырехкратный рост количества обращений на горячую линию Деда Мороза доказывает, что голосовые сообщения с пожеланиями стали хорошим дополнением к традиционным бумажным письмам. Дети с легкостью общаются с цифровыми помощниками. Чаще всего на линию обращались дети в возрасте семи-девяти лет, но были и совсем малыши, которым только исполнился год или два. Наши голосовые роботы и речевая аналитика, разработанные в “Ростелеком Контакт-центре”, уже научились понимать голоса даже тех детей, которые только начинают говорить. Таким образом, наши технологии позволяют совершенствовать все алгоритмы работы контакт-центра для повышения качества обслуживания», — сказал генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

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«Ростелеком Контакт-центр» (100% дочерняя компания «Ростелекома») предоставляет услуги аутсорсингового контактного центра для коммерческих компаний, государственных структур, участвует в реализации крупных федеральных проектов: Единого государственного экзамена, единого дня голосования, переписи населения и других. Действующие операторские площадки «Ростелеком Контакт-центра» расположены в 19 городах России, штат операторов превышает 7000 человек.