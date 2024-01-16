eSIM от «Газпромбанк Мобайл» можно подключить уже в 25 регионах России

16 января 2024 г. мобильный оператор «Газпромбанк Мобайл» запустил возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Республике Коми. Всего же воспользоваться виртуальной SIM-картой оператора могут жители 25 регионов России. Об этом CNews сообщили представители «Газпромбанк Мобайл».

Для подключения необходимо заключить договор об оказании услуг связи и получить специальный QR-код. С помощью него абонент может установить на виртуальную SIM-карту настройки оператора.

Абонентам доступны для подключения тарифы линейки «#Разумныйвыбор», с которыми можно экономить на связи до 65%. При подключении абонент сам выбирает, как оплачивать связь: ежемесячно, раз в шесть месяцев или раз в год. При ежемесячной оплате связи скидка может достигать 50% при условии трат по карте Газпромбанка, при выборе предоплаты на шесть месяцев – 55%, а при оплате связи сразу на 12 месяцев скидка составит целых 65%. С любым из тарифов линейки «#Разумныйвыбор» абонент также получает финансовые привилегии в Газпромбанке и безопасное общение с бесплатной услугой «Антиспам» и защитой от подмены номеров.

eSIM – это виртуальная SIM-карта, которая встроена в телефон. С ней абонент может пользоваться сразу несколькими номерами, даже если его телефон не поддерживает две SIM-карты. eSIM можно использовать одновременно с пластиковой SIM-картой с разными номерами и тарифами на одном устройстве, ее нельзя потерять или сломать, а данные на ней защищены блокировкой смартфона. Технологию поддерживают большинство современных моделей телефонов.