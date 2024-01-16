«МегаФон» подключил систему онлайн-мониторинга для водоканала в Северной Осетии

Потребление воды и работоспособность счетчиков водопотребления в республике теперь контролирует специальная система онлайн-мониторинга. Такое цифровое решение Республиканскому предприятию водоснабжения подключил «МегаФон» — впервые в СКФО. Сервис позволяет ускорить процесс передачи информации от дома до ресурсоснабжающей организации, а также сократить затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание «умных» счетчиков. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Северная Осетия — один из самых «водных» регионов Северного Кавказа. На территории республики протекает 1,038 тыс. рек и находится более 300 озер и искусственных водоемов. Регулярные исследования экологического мониторинга свидетельствуют, что вода, поступающая в краны жителей Северной Осетии, соответствует всем нормам и требованиям СанПиН. А вот контроль за состоянием магистральных и внутридомовых сетей доверили МегаФону.

ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения» внедрило цифровое решение оператора «Онлайн-мониторинг воды». Сервис представляет собой автоматизированный сбор информации со счетчиков жильцов. Первыми во Владикавказе его опробовали 9 муниципальных организаций. Кроме того, специальное передающее оборудование установлено в подвалах домов по улицам Тельмана и Чапаева. Система непрерывно считывает и обрабатывает необходимые показания и передает их на платформу онлайн-мониторинга. Более двухсот жильцов теперь не снимают показания счетчиков самостоятельно, их данные автоматически передаются в УК или ТСЖ, тем самым, исключая риск ошибок при расчете цены за воду.

Главный энергетик ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения» Зураб Абаев поделился первым опытом использования решения: «Система позволяет организовать работу ресурсоснабжающей организации быстрее, качественнее и прозрачнее. Платформа автоматически выгружает статистику в программу "1С" и выставляет счет юридическим лицам. Кроме того, мы собираем показатели среднесуточного потребления по районам, кварталам и домам. Благодаря этому, можно выявить потери воды или незаконное ее использование».

Цифровое решение автоматизировало систему выставления счетов УК и владельцам домов и квартир, а также помогло сторонам во время спорных ситуаций, возникающих при оплате услуг ЖКХ. Программа самостоятельно считает потребление воды и оперативно сводит баланс в бухгалтерской отчетности, тем самым снижая риск ошибки во время расчета платежных документов.

«Платформа онлайн-мониторинга создана, чтобы предотвращать аварии и утечки, снижать расходы на ремонт техники, обеспечить максимально прозрачные отношения между поставщиком и получателем услуги. Это первое подключение такого сервиса в Северо-Кавказском федеральном округе. Водоснабжающая инфраструктура и учет потребления ресурсов стали доступнее и организации, и населению. Помимо автоматизированного сбора данных, у нас есть возможность предоставлять услуги по мониторингу тепловых камер и трубопроводов, что помогает не только облегчить коммуникацию между организацией и клиентом, но и автоматизировать работу на самом предприятии», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии Ацамаз Бесолов.

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МегаФон — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.