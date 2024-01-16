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«МегаФон» улучшил качество связи в Ростовской области

«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование в Аксайском, Константиновском, Каменском, Тацинском, Неклиновском и Ремонтненском районах Ростовской области.

Самые удаленные поселения от столицы региона, в которых усилили качество сети – станица Скосырская и хутор Островского. В результате модернизации у жителей появилась возможность с комфортом пользоваться любыми интернет-сервисами, например, проходить дистанционное обучение, записываться к врачу, оформлять через интернет налоговый вычет.

Также специалисты оператора провели работы недалеко от Таганрога – близ хутора Гаевка. Более качественная мобильная связь стала доступна не только местным жителям, но и путешественникам, которые приезжают посмотреть на памятники археологии ХVII-XVIII веков – это валы и первая в России крепость земляной фортификации, спроектированная точным инженерно-математическим методом. Теперь туристам будет проще ориентироваться на местности, выстраивая маршрут в навигаторе.

«При планировании строительства и модернизации объектов связи мы используем большие данные, исследуем и прогнозируем потребность абонентов и заранее готовим инфраструктуру к повышенной нагрузке. В 2023 г. в регионе построено более 140 новых телеком-объектов и модернизировано почти 600. В фокусе – частный сектор, многоквартирные комплексы, дачные массивы, а также покрытие сети возле социально-значимых объектов и вдоль основной автомобильной магистрали М4 "Дон"», – сказал Артем Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области.

По данным оператора, жители поселений, в которых были проведены инфраструктурные работы, активно пользуются возможностями мобильного интернета и голосовой связи. Они в среднем за месяц прокачивают около 151 ТБ данных. Такого объема достаточно для скачивания и распечатки более 100 млн экземпляров коротких рассказов Чехова, знаменитого уроженца региона. При этом обычные звонки также востребованы – в 2023 г. сельчане и хуторяне говорили свыше 2,5 млн минут в месяц.

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