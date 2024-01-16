Музыканты из Карачаево-Черкесии вошли в десятку самых заслушанных артистов на юге

Цифровая экосистема МТС проанализировала музыкальные предпочтения российских пользователей стриминг-сервиса «МТС Музыка» во время праздничных выходных. Так, в число самых заслушанных артистов на юге страны вошли музыканты Ислам Итляшев и Султан Лагучев из Карачаево-Черкесии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики сервиса «МТС Музыка» выделили ТОП-10 городов страны, где больше всего слушали музыку на праздничных выходных. В число самых популярных исполнителей, треки которых чаще всего включали в период с 30 декабря по 8 января в Краснодаре и Ростове-на-Дону, вошли Ислам Итляшев и Султан Лагучев из Карачаево-Черкесии. Ислам Итляшев занял 4 строчку по количеству прослушиваний в Краснодаре и 9 строчку в Ростове, а Султан Лагучев вошел в десятку самых заслушанных артистов на новогодних праздниках в Краснодаре.

Главным трендом исследуемого периода в регионах страны, в том числе в Карачаево-Черкесии, стала ностальгия по постсоветскому времени — на первые строчки рейтингов вернулись хиты тридцатилетней давности, некоторые из которых зазвучали по-новому благодаря современным исполнителям. В число популярных вошли кавер-версия песни «На заре» Басты, сборники «The Best of Greatest Hits» группы «Мираж» и «Легендарные песни» группы «Комбинация», альбом «Памяти Юры Шатунова» группы «Ласковый май», а также «Акустический альбом» группы «Король и Шут». Абсолютным лидером и самым популярным на новогодних каникулах по количеству прослушиваний у россиян стал альбом «Пыяла» с одноименным хитом дуэта «Аигел», что связывают с популярностью сериала «Слово пацана».

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