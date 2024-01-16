«Росэлектроника» поставила новейшее телекоммуникационное оборудование для технического переоснащения МЧС России

«Объединенная приборостроительная корпорация», управляющая организация холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», исполнила обязательства по всем государственным контрактам, заключенным в рамках реализации программы технического переоснащения МЧС России. В течение двух лет министерству были переданы мобильные узлы связи и комплексы оповещения, а также более 2 тыс. радиостанций профессиональной радиосвязи стандарта DMR. Об этом CNews сообщил представитель «Росэлектроники».

В территориальные органы и учреждения МЧС России поступили 13 мобильных комплексов информирования и оповещения населения (МКИОН) и 21 мобильный узел связи (МУС ЧС) для работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Изделия выпускаются Рязанским радиозаводом (входит в «Росэлектронику») на базе автомобиля КАМАЗ повышенной проходимости.

МКИОН обеспечивает трансляцию экстренной аудиовизуальной информации в местах массового пребывания людей, а также в труднодоступных районах, не охваченных специализированными техническими средствами оповещения. Основу комплекса составляет светодиодный экран высокого качества, позволяющий работать в любое время суток при любых погодных условиях, а также современная аппаратура связи, в том числе автомобильные и портативные DMR-радиостанции производства концерна «Созвездие».

МУС ЧС предназначен для обеспечения подразделений МЧС России устойчивой связью в полевых условиях. Установленное на борту оборудование позволяет организовать каналы спутниковой, проводной и радиосвязи, создать локально-вычислительную сеть, осуществлять видеонаблюдение в зоне выполнения задач, обеспечить передачу данных, в том числе по видеоконференцсвязи в ведомственной цифровой сети связи.

«За два года мы поставили МЧС России широкий спектр отечественной аппаратуры связи, обеспечив тем самым значительный вклад в техническое переоснащение ведомства. Обязательства по всем государственным контрактам исполнены в полном объеме, и мы рассчитываем на продолжение эффективного сотрудничества, способствующего развитию российских предприятий-производителей, а также формированию надежной телекоммуникационной инфраструктуры для наших спасателей», – сказал генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» Сергей Сахненко.

«Объединенная приборостроительная корпорация» была определена единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России на период 2022-2023 гг. распоряжением Правительства РФ.