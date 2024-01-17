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«МегаФон» развернул дополнительную инфраструктуру на территории крупных здравниц Татарстана

Отдыхающим стало комфортнее смотреть видео, слушать аудиокниги или общаться с близкими в перерывах между процедурами. «МегаФон» развернул дополнительную инфраструктуру на территории крупных здравниц республики — комплексов «Санта» в деревне Боровое Матюшино и «Крутушка» в Казани.

В результате запуска телеком-объектов с поддержкой LTE средняя скорость мобильного интернета в этих локациях выросла в два-три раза и в пиковых значениях теперь достигает 70 Мбит/с. При таких условиях загрузить 200 фото размером по пять мегабайт можно за пару минут. После строительства сеть готова к повышенным нагрузкам, а емкости достаточно, чтобы сохранять высокие скорости передачи данных даже в период туристического сезона.

В регионе десятки санаториев, которые круглый год принимают тысячи гостей. За год интернет-трафик в оздоровительных комплексах Татарстана увеличился на 45%. Аналитики оператора выяснили, что любители лечебного отдыха стали чаще приезжать и из других регионов. Например, число путешественников из Москвы и Московской области в 2023 г. выросло в два раза по сравнению с 2022 г., а их мобильная активность в Сети — почти втрое.

Кроме столичных гостей и отдыхающих из соседних Удмуртии и Башкирии, курорты Татарстана в прошлом году часто посещали жители Свердловской, Нижегородской, Челябинской областей и Пермского края. Также в четыре раза возросло количество туристов из дальневосточных регионов, таких как Хабаровский край, Забайкалье, Амурская и Сахалинская области.

«С каждым годом в Татарстане становится больше мест притяжения. Одни приезжают, чтобы посетить культурно-исторические объекты, другим ближе активный досуг, а третьи заинтересованы в оздоровительных процедурах. Вне зависимости от направления отдыха всем важно иметь под рукой гаджет с привычными приложениями. Наши технические специалисты постоянно развивают сеть не только рядом с популярными достопримечательностями в городах, но и в труднодоступных для сигнала местах, окруженных лесным массивом — санаториях, дачах, базах отдыха», — сказал директор «МегаФона» в Татарстане Михаил Русинов.

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