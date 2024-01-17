«МегаФон» вывел горнолыжный парк «Яр» на новые скорости интернета

Гости горнолыжного курорта «Яр» в Тверской области теперь могут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 50 Мбит/с. «МегаФон» построил новые телеком объекты и расширил сеть стандарта LTE на территории лыжного парка. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Объекты связи появились в одной из самых востребованных локаций зимнего отдыха в Тверском регионе. Туристам стали доступны современные технологии голосовых вызовов, в том числе Voice over LTE, а также высокоскоростной мобильный интернет. Проведенные работы позволяют с максимальным комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами: оплачивать ски-пассы или прокат оборудования онлайн, вести прямые эфиры или пересылать сотни фотографий в мессенджерах прямо с горнолыжного склона, делиться впечатлениями в соцсетях или работать удаленно.

«Инфраструктура российских курортов активно развивается вместе с ростом спроса на активный отдых. Устойчивая связь на трассах горнолыжных курортов важна не только для общения, но и для обеспечения безопасности как туристам, так и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций. «МегаФон» уделяет большое внимание развитию устойчивой мобильной связи во всех районах области. За прошлый год мы установили более 30 новых базовых станций и модернизировали оборудование еще на свыше 50», – сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Твери.

Зимний активный отдых с катанием на сноуборде или горных лыжах с каждым годом привлекает все больше любителей досуга за городом. По данным «МегаФона», чаще других отдохнуть в Тверскую область приезжают жители Москвы и области — на них приходится более 50% туристического потока. В пятерку лидеров также входят представители из Санкт-Петербурга, Калуги, Брянска и Белгорода. Спрос на высокие скорости интернета в парке «Яр» подтверждает увеличившийся объем LTE‑трафика. Во время зимних каникул года пользователи компании скачали более тысячи ГБ данных и проговорили более 2 тыс. минут.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.