Нижегородских школьников приглашают пройти бесплатное обучение и записать свой трек

ПАО «МТС», цифровая экосистема, открывает бесплатную образовательную программу поддержки талантов в сфере музыки на онлайн-платформе «Поколение М». Юные нижегородцы узнают об основах сонграйтинга, научатся находить свою авторскую вокальную манеру и освоят навыки обработки треков, используя мобильные приложения. По итогам обучения молодые артисты создадут собственные треки, а автор лучшей работы выпустит совместную композицию с артистами «МТС Лейбла» на «МТС Музыке». Об этом CNews сообщили представители

Преподавателями музыкального онлайн-курса выступили популярные музыканты, среди которых группа IOWA, а также артисты «МТС Лейбла» — группы Jane Air и Settlers. В рамках курса наставники делятся своим опытом и знаниями в музыкальной индустрии, дают полезные советы в становлении собственного стиля, разбирают приемы в вокале и саунд-дизайне. Курс рассчитан на начинающих исполнителей 12-18 лет. Обучение бесплатное по регистрации на платформе «Поколение М».

По итогам программы обучения молодые музыканты запишут кавер или трек с авторским материалом. Наиболее яркий участник программы получит возможность выпустить совместную композицию с артистами — преподавателями курса. Победителей объявят в июне 2024 г.

«"Поколение М" — один из проектов МТС, в котором стремятся принять участие многие школьники региона, зарядившиеся историями успеха предыдущих участников. Сегодня мы объединили возможности цифровой образовательной платформы и целой команды "МТС Лейбл", для того, чтобы открыть имена новых звезд на музыкальном Олимпе. В уже проверенном цифровом формате ребята смогут не только получить знания, но и заручиться поддержкой профессиональных наставников для уверенного старта музыкальной карьеры», — сказал директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

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«МТС Лейбл» — новое направление работы с артистами внутри экосистемы. «МТС Лейбл» нацелен на выращивание новых артистов по всем направлениям и интеграцию их контента в другие продукты компании. Сотрудничество с артистами осуществляется по нескольким моделям: классическая дистрибуция и 360. Контракты 360 подразумевают полный цикл ведения музыкального проекта, включая поддержку в управлении правами и их монетизации, маркетинг и промо, авансирование, концертную деятельность, работу с каталогами и создание новых произведений.

«МТС Музыка» — это мобильное приложение для прослушивания музыки с большой коллекцией треков и удобным интерфейсом. Сервис доступен любому пользователю — как абонентам МТС, так и абонентам мобильной связи других операторов.

«Поколение М» — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пройти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 млн рублей, которые направлены на лечение 82 тяжело больных детей.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.