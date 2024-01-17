Париж на связи: «Ростелеком» обеспечил скоростным доступом в Сеть по оптике жителей знаменитого южноуральского села

«Ростелеком» завершил масштабную оптическую стройку в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области. Теперь около 1500 его жителей могут подключать быстрый и качественный интернет на скорости до 500 Мбит/с, а также пользоваться различными цифровыми сервисами. Современные сети связи в населенном пункте появились впервые. «Ростелеком» провел работы за счет собственных инвестиций. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

По оценкам экспертов телеком-отрасли, качество связи в южноуральском Париже теперь выше, чем у французского тезки.

Иван Кущ, эксперт по информационным технологиям, главный редактор проекта «Будь мобильным»: «Принято считать, что в глубинке нет качественного интернета. На деле же операторы за счет собственных инвестиций и госпрограмм продолжают охватывать небольшие населенные пункты высокоскоростным интернетом по оптическим линиям связи. Примечательно, что жители села Париж Челябинской области могут выходить в Сеть на скорости до 500 Мбит/с, в то время как в столице Франции такое преимущество есть исключительно у офисных сотрудников, владельцев частных домов и жителей жилых комплексов премиального уровня. Большая часть населения французской столицы продолжает пользоваться медными телефонным линиям. Скорости обмена данными по таким сетям в пять-семь раз ниже оптических, а тарифы — в три-четыре раза выше, чем в России».

«Ростелеком» в 2023 г. проинвестировал строительство оптических сетей связи в 47 населенных пунктах Челябинской области в Агаповском, Ашинском, Варненском, Верхнеуральском, Красноармейском, Кунашакском, Нагайбакском и других районах. Теперь еще 26 тыс, южноуральцев смогут выходить в Сеть на высокой скорости.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Наша компания продолжает модернизировать и расширять оптическую инфраструктуру Южного Урала, включая отдаленные населенные пункты. Специалисты “Ростелекома” в 2023 г. построили около 700 километров современных сетей связи, а также заменили 500 опор и восстановили 40 колодцев. Общая протяженность оптических линий в регионе составляет почти 15,7 тыс. километров. Развитая инфраструктура связи дает возможность южноуральцам подключать цифровые услуги. Например, в минувшем году каждый третий абонент компании установил умное видеонаблюдение, а девять из десяти наших клиентов смотрят интерактивное телевидение Wink».

Компания «Ростелеком» в Челябинской области использует технологию «оптика в квартиру». При этом специалисты заводят оптоволоконный кабель непосредственно в помещение и обеспечивают доступ к широкополосному интернету на скорости 200-500 Мбит/с независимо от общей нагрузки на сеть. Оптическая линия автономна, защищена от погодных условий, перепадов напряжения или внезапного отключения электроэнергии.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink, с 11,5 млн подписчиков.