В быстрорастущем районе села Засечное «прописался» быстрый мобильный интернет

Жители населенного пункта стали в 15 раз быстрее выходить в Сеть. «МегаФон» запустил телекоммуникационную инфраструктуру в жилом квартале «Семейный» с плотной застройкой. Теперь абоненты оператора пользуются онлайн-сервисами на скорости до 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры развернули специальный высокочастотный слой сети для обеспечения оптимального проникновения сигнала и высоких скоростей мобильного интернета даже при максимальной нагрузке на сеть. Новое телеком-оборудование позволило увеличить площадь покрытия сигналом LTE, что логично привело и к росту трафика передачи данных. За месяц жители Засечного уже скачали 126 ТБ информации, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения этого объема достаточно, чтобы посмотреть свыше 100 тыс. видеосеансов, которые предваряют показ уникального произведения искусства в единственном в мире Музее одной картины, расположенном в Пензе.

Более качественная мобильная связь стала доступна не только местным, но и путешественникам. В селе, вдоль ЖК «Семейный», проходит участок дороги, ведущей из аэропорта имени В. Г. Белинского в центр столицы, а значит туристы, прилетающие в регион, смогут всегда оставаться на связи с близкими.

«Засечное — пример активно развивающегося пригородного села. За последние 10 лет его население выросло в пять раз. Мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и строим новые базовые станции, а также модернизируем уже существующую инфраструктуру, чтобы каждый абонент мог без ограничений общаться с близкими и оперативно получать дополнительные услуги через интернет», — сказал Сергей Гречко, директор МегаФона в Пензенской области.

Также оператор расширил в жилом квартале «Семейный» возможности звонков по технологии VoLTE. Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и сtрфить в интернете.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.