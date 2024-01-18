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«МегаФон» обеспечил связь 4G на дороге к Банному

Местные жители и путешественники теперь могут воспользоваться цифровыми сервисами на новых скоростях на трассе от Магнитогорска до популярного горнолыжного курорта. «МегаФон» запустил дополнительные базовые станции LTE вдоль автодороги к туристическому кластеру на границе Башкирии и Челябинской области. Здесь находятся известная горнолыжка, базы отдыха и санатории. По данным аналитиков «МегаФона» на основе обезличенного интернет-трафика абонентов на горнолыжных комплексах страны, в 2023 г. Банное вошло в топ-5 наиболее востребованных российских курортов, уступив лишь Красной Поляне, Шерегешу, Розе Хутор и Домбаю. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Маршрут до Банного приобретает особое значение во время высокого сезона. Как показывает big data оператора, помимо башкортостанцев и челябинцев, в декабре 2023 г. сюда активно приезжали лыжники и сноубордисты из Екатеринбурга, Сургута, Тюмени, Казани и Самары. Кроме того, число гостей может увеличиться благодаря начавшему работу после реконструкции аэропорту в Магнитогорске.

«Ежегодно мы отмечаем возрастающий туристический поток в республику. По данным наших специалистов, в декабре регион посетило на 40% больше туристов, чем за тот же период прошлого года, а объем использованного ими data-трафика вырос в два раза. Часть путешественников добирается на автотранспорте, и наша задача — предоставить клиентам компании доступ к качественной связи на всем пути следования», — сказал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

Новые объекты связи на трассе Магнитогорск — Банное также помогли обеспечить доступ к 4G от «МегаФона» в деревнях Елимбетово и Озерное и улучшить покрытие в селах Михайловка и Красная Башкирия. Средняя скорость передачи данных теперь составляет около 20 Мбит/с. Водители и пассажиры могут в любой момент запустить навигационные сервисы и связаться с близкими через мессенджеры, а сельские жители — учиться и работать удаленно.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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