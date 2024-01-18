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«МегаФон» развернул 4G на территории порта Эльга

«МегаФон» и управляющая компания «Эльга» развернули сеть 4G на территории одноименного порта на мысе Манорский в Хабаровском крае. Устойчивая голосовая связь и мобильный интернет стали доступны почти для 2 тыс. сотрудников компании, работающих на побережье Охотского моря вахтовым методом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Передачу сигнала обеспечивают две базовых станции, радиус покрытия голосовой связи составляет около 20 колометров. Это позволяет обеспечить максимальное покрытие площадей, на которых идет строительство порта и примыкающего к нему отрезка Тихоокеанской железной дороги (ТЖД), а также вахтового поселка. Благодаря чему несколько тысяч вахтовиков могут пользоваться привычными цифровыми сервисами на своих девайсах, в том числе общаться во видеосвязи с близкими и родными.

Эльга — морской порт в районе мыса Манорский, в 30 километрах от поселка Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. В настоящее время находится в стадии строительства. Реализация проекта позволит вдвое сократить маршрут транспортировки угля с Эльгинского месторождения из Якутии в Хабаровский край, а также разгрузить Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. При порте строится поселок на 2,5 тыс. человек, в дальнейшем предполагается строительство железнодорожного депо и ТЭЦ.

«В строительстве порта и ТЖД задействованы специалисты со всей страны. Работы идут в сложных климатических условиях, вдали от привычной нам цивилизации. Запуск сети позволяет специалистам общаться с семьей и друзьями, а также дает возможность быть на связи с коллегами. В настоящее время на строительстве порта и железной дороги задействовано около четырех тысяч человек и более 500 единиц техники. После завершения всех работ в порту и на линии будет трудоустроено порядка трех тысяч человек», – отметил Александр Исаев, генеральный директор ООО УК «Эльга».

«Наличие связи в вахтовых поселках и на территории больших производственных участков делает рабочие процессы более эффективными, комфортными и безопасными, а также помогает разнообразить досуг в часы отдыха. В дальнейшем это позволит внедрить цифровые сервисы для бизнеса на территории порта. Наши инженеры имеют большой опыт строительства базовых станций на труднодоступных территориях и при возведении телеком-объектов учитывают перепады рельефа, экстремальные погодные условия и сложности логистики», – отметил директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Сибири Артем Базыль.

Ранее «МегаФон» и УК «Эльга» развернули частную беспроводную сеть на крупнейшем месторождении коксующегося угля в России – Эльгинском в Республике Саха (Якутия). Переход на наземное телеком-оборудование позволил компании отказаться от спутниковых каналов связи и внедрить на предприятии технологии виртуальной и дополненной реальности.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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