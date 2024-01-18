МТС обеспечила мобильным интернетом деревни Фарафоново и Тростниково Орловской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, подключила к сети LTE деревни Фарафоново Мценского района и Тростниково Покровского района Орловской области. В результате проведенных работ около 300 местных жителей получили доступ к 4G-интернету и цифровым сервисам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Качественный мобильный интернет обеспечивает жителей доступом к необходимым государственным, социальным и образовательным сервисам. Скорость позволит селянам общаться по видеосвязи с родными, звонить через интернет с помощью технологии VoLTE, узнавать новости, слушать музыку, смотреть фильмы онлайн.

«Устранение цифрового неравенства за счет покрытия качественной связью малых и удаленных сел региона является социальной значимой задачей. Сельским жителям важно иметь онлайн-доступ к порталам госуслуг, медицинским и образовательным учреждениям. Поэтому мы продолжаем работу по улучшению качества связи в небольших населенных пунктах области для работы, учебы и цифрового комфорта жителей», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

Ранее МТС запустила LTE в 21 удаленном населенном пункте Орловского региона. В результате доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили порядка 10 тыс. селян.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.