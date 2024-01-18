МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Покрово-Иртышское Омского района

ПАО «МТС», цифровая экосистема, первой из операторов обеспечила устойчивое покрытие LTE на территории деревни Покрово-Иртышское Омского района. После установки новой базовой станции местные жители получили доступ к скоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам для работы, учебы и отдыха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Покрово-Иртышское – небольшая деревня в Омском районе, сейчас в ней проживает около 500 человек. До недавнего времени там отсутствовал мобильный интернет стандарта 4G. С появлением сети LTE местным жителям впервые станут доступны современные онлайн-сервисы, такие как государственные и финансовые порталы, обучающие платформы, интернет-магазины и маркетплейсы.

«Запуск 4G в деревне Покрово-Иртышское – часть большой программы МТС по развитию сети в Омской области. Несмотря на то, что деревня находится всего в часе езды от областного центра, высокоскоростного мобильного интернета на ее территории не было. Теперь местные жители получили доступ к тем же цифровым возможностям, которые есть у горожан. А еще установка новой базовой станции позволила улучишь качество связи на трассе Омск-Черлак на участке, который располагается вблизи деревни», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

«Приоритетное направление нашей работы – это развитие инфраструктуры связи. Как в областном центре, так и в сельской местности, где проживает около 25% жителей Омской области. Отмечу, что появление мобильного интернета в малых населенных пунктах является очень важным и долгожданным событием. Так, в конце прошлого года благодаря МТС в деревне Волчанка впервые появилась сеть LTE, а теперь она стала доступна и для жителей Покрово-Иртышского», — отметил заместитель председателя правительства Омской области-министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.