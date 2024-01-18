CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в торговле
|

Оборудование АТОЛ теперь принимает платежи в ПВЗ

ИТ-компания АТОЛ разработала модуль для ПО «АТОЛ Sigma», позволяющий принимать оплату товаров в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Эта опция доступна благодаря интеграции с сервисами «Продуман» и MultiPoint, которые работают с рядом маркетплейсов и логистических компаний, среди которых Ozon, Boxberry, DPD, «Яндекс Маркет», ПЭК и др.

Модуль позволяет сотрудникам ПВЗ принимать наличные и безналичные платежи за доставленный товар в соответствии с законом №54-ФЗ. Также интеграция с сервисом предоставляет возможность осуществлять продажу маркированных товаров — воды, обуви, шуб и т.д. При реализации товара касса отправляет все необходимые данные в «Честный знак». Помимо этого, в пункте выдаче заказов появляется возможность продажи собственной продукции.

Модуль станет доступным после установки «АТОЛ СТБ 5» или устройства линейки «АТОЛ Sigma» в ПВЗ, где требуется оплата на месте.

Сергей Капацевич, директор по продукту «АТОЛ Sigma», сказал: «Объём онлайн-торговли каждый год продолжает расти. У многих маркетплейсов и интернет-магазинов есть необходимость в развитии сети пунктов выдачи заказов, где клиенты смогут забирать и оплачивать свои покупки. Новый модуль АТОЛ позволяет автоматически интегрироваться сразу с несколькими маркетплейсами и логистическими компаниями. Сотрудник ПВЗ в режиме реального времени может отправлять поступающие заказы на кассу и принимать оплату за них».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее

4G-сети в редком диапазоне построят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет

Конференция «Большие данные 2024» состоится 12 марта

10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов?

Суд отказался защитить российских операторов связи от «произвола электроэнергетиков»

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж

Обзор CHiQ LMB27C701-R: геймерский доступный монитор с изогнутым экраном

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли
Показать еще