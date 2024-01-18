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«Ростелеком» на Ямале обеспечит оптикой дома в самом крупном жилом комплексе Тарко-Сале

«Ростелеком» обеспечит современной инфраструктурой порядка 800 квартир в самом крупном микрорайоне Тарко-Сале. Высокоскоростной интернет заработает сразу в шести пятиэтажках нового жилого комплекса «Южный». Специально для этого сотрудники цифровой компании протянули около километра оптического кабеля и установили специализированное оборудование внутри зданий. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Антон Колодин, глава Пуровского района: «В новый микрорайон с теплым названием «Южный» переедут пуровчане из ветхого и аварийного жилого фонда. Взамен старых домов они получат квартиры в капитальном исполнении и современную инфраструктуру: рядом расположатся пешеходный бульвар, современные дворовые и спортивные площадки, детский сад и школа. И, конечно, очень важно, чтобы жители всегда были на связи и могли пользоваться современными цифровыми сервисами».

Сразу после заселения жильцы нового микрорайона «Южный» смогут пользоваться интернетом на скорости от 200 до 350 Мбит/с в зависимости от выбранного тарифа. Также северяне получат возможность подключить телефонию, интерактивное телевидение, систему видеонаблюдения, онлайн-видеосервис Wink и образовательную платформу «Лицей».

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы строим и модернизируем инфраструктуру по всему Ямалу. ''Ростелеком'' подключает к оптике домохозяйства в крупных городах, а также обеспечивает связью отдаленные уголки округа. Например, в конце 2023 г. мы совместно с правительством завершили крупный проект по строительству оптической магистрали до села Красноселькуп. Отмечу, что мы строим современную инфраструктуру на этапе возведения новостроек, что очень важно для будущих жильцов. При заселении они получают готовый объект с телеком-инфраструктурой».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink с 11,5 млн подписчиков.

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