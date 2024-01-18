Жители сразу двух районов Бузулука получили новые скорости мобильного интернета

«МегаФон» запустил базовые станции в местах повышенной нагрузки на сеть. Новое телеком-оборудование с поддержкой 4G позволило в пять раз увеличить скорость мобильного интернета для жителей центральных улиц и шестого микрорайона.

Абоненты оператора теперь могут воспользоваться цифровыми сервисами на скорости до 50 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы с более четким изображением общаться с близкими по видеосвязи, слушать музыку и смотреть фильмы онлайн не прерываясь, а также получать электронные госуслуги и изучать образовательные ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На улице Суворова инженеры установили телеком-оборудование около ТЦ «Рассвет». Скорость загрузки стала выше для жителей и гостей многоквартирных домов, сотрудников муниципальных учреждений, посетителей магазинов и кафе вблизи локации. В шестом микрорайоне изменения в качестве связи могут ощутить жители крупного коттеджного поселка.

«Мы регулярно анализируем потребление интернета и улучшаем качество покрытия в самых “качающих” населенных пунктах. Бузулук входит в топ-5 городов региона с наиболее активными пользователями интернета. Одному абоненту здесь ежемесячно нужно в среднем 25 ГБ дата-трафика. Причем цифра ощутимо растет — еще год назад показатель составлял 19,5 ГБ. Запуск новых базовых станций позволил равномерно распределить нагрузку на сеть и обеспечил высокую скорость передачи данных для большего числа пользователей», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников.

Для повышения качества мобильных услуг технические специалисты оператора задействовали LTE 1800 и LTE 2600. Эти диапазоны частот особо эффективны для обеспечения связью густонаселенных городских локаций.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.