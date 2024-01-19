«Гремячая грива» возглавила рейтинг интернет-популярности у красноярцев

Январские каникулы красноярцы предпочли проводить на природе, а не с салатами перед телевизором, – катались на коньках и горках, вставали на лыжи и сноуборды, ходили в парки. Такой тренд выявили специалисты «МегаФона», проанализировав обезличенные данные по использованию мобильного трафика в природных локациях Красноярска. Рост абонентской интернет-активности составил 78% по сравнению с январем 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно полученной статистике, зимний рейтинг любимых лесопарков красноярцев и гостей края выглядит так:

1. Второй год подряд верхнюю строчку занимает эко-парк «Гремячая грива». С начала благоустройства территории, тут появились пешеходные и спортивные дорожки, фотозоны, игровые и смотровые площадки, туристические тропы и даже геологический музей под открытым небом. В первые 10 дней года количество посетителей парка увеличилось на 48% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Пик активности абонентов пришелся на 8 января 2024 г. В этот день, находясь в локации, они проговорили по телефону более 110 часов, не покидая сети LTE, и потратили около 2 ТБ мобильного интернета.

2. «Серебро» достается национальному парку «Красноярские Столбы». По данным «МегаФона», рост числа посетителей в это место в новогодние каникулы составил 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым посещаемым днем здесь оказалось 7 января 2024 г. При этом больше всего интернет-трафика абоненты сгенерили 2 января 2024 г. – более 1 ТБ. Такого объема достаточно, чтобы выложить в соцсети почти 400 тыс. фотографий на фоне сиенитовых скал, принявших облик исполинских великанов, и заснеженного сказочного леса.

3. Замыкает тройку лестница на Торгашинский хребет, которая вошла в Книгу рекордов России как самая длинная в стране. Поднимаясь на вершину по 1683 ступенькам, туристы тратили не только свои килокалории, но и мегабайты мобильного интернета – почти 10% от общего объема передачи данных, зафиксированных в природных локациях Красноярска. Самый большой спрос на интернет-трафик зафиксирован 7 января 2024 г.– более 385 ГБ.

«Мы последовательно модернизируем базовые станции в туристических местах Красноярска, расширяя покрытие и увеличивая скорость передачи данных. Только в прошлом году мы построили и модернизировали 8 базовых станций в кемпинговых зонах и турместах. Благодаря такому апгрейду сети абоненты с комфортом могут делиться эмоциями в режиме реального времени, оставаться на связи с родными и близкими, а при необходимости связаться с экстренными службами», - сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

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