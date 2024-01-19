МТС оцифровала Музей владимирского тяжеловоза

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске нового телеком-оборудования в микрорайоне Заклязьменский города Владимира, где проживает более тысячи человек и находится Музей владимирского тяжеловоза при Государственной заводской конюшне имени В.И. Фомина. В музее хранятся сани Морозко из одноименного советского фильма-сказки, на которые приезжает посмотреть множество туристов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС запустила LTE в крупном микрорайоне Заклязьменский, который находится в пяти километрах от города Владимира. Стабильную связь и мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с получили жители крупных комплексов «Заречье-парк», «Зеленый берег», коттеджного посёлка «Усадьба за Клязьмой», детские сады, школа, конноспортивная школа, автомастерские, гостиница и базы отдыха.

В зоне покрытия сети LTE МТС также находятся микрорайон «Коммунар» и проходящая мимо трасса Саранск-Муром-Владимир. Проведенные работы помогли снять часть нагрузки с рядом размещенных базовых станций, увеличить покрытие, емкость и скорость соединения. Поэтому теперь в этом районе будет устойчивая связь, что позволит местным жителям удаленно учиться и работать, пользоваться всеми цифровыми сервисами и всегда быть на связи.

Наибольший интерес для туристов представляет музей Владимирского тяжеловоза при Государственной заводской конюшне имени В.И. Фомина, которая помимо племенной работы проводит множество образовательных мероприятий и экскурсий. В зимний период наибольшее внимание дети и взрослые проявляют к подробностям съемок фильма-сказки «Морозко», в котором сыграл сам Владимир Фомин, легендарный тренер-наездник, возродивший в середине XX века русскую тройку. В музее можно увидеть сани Морозко и услышать истории о том, как проходили съемки.

«Заклязьменский является крупным спальным районом, который теперь получил «свою» базовую станцию, поэтому теперь здесь будет устойчивая сеть. Это позволит местным жителям удаленно учиться и работать, пользоваться всеми цифровыми сервисами. Также на связи будут туристы, которые приезжают в Музей владимирского тяжеловоза. Чтобы всем гостям Владимирской области можно было легко ориентироваться, мы запустили бесплатный цифровой гид «МТС Travel», смс-сообщение со ссылкой на который будет приходить в любом месте пересечения границы региона. Мы везде обеспечили хорошую связь для этого», — сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.