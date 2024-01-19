МТС прокачала сеть на автокроссовой трассе «Семеновская» перед «Русской зимой»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, модернизировала сеть в селе Серовское под Рязанью, где расположена трасса для автокросса «Семеновская». Оператор на 30% увеличил скорость мобильного интернета на всей территории трассы, которая готовится принять межрегиональные соревнования «Русская зима». Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила в Серовском новое телеком-оборудование, разогнав мобильный интернет как в самом селе, так и на рядом расположенной трассе «Семеновская». Это официальная площадка для соревнований по автокроссу в Рязанской области, она является значимой точкой притяжения для многочисленных любителей автогонок. Теперь на этой территории скорость мобильного интернета достигает 100 Мбит/с.

«Рязанская область имеет насыщенный график проведения крупных мероприятий событийного туризма и спортивных соревнований с массовым зрителем. В 2023 г. мы отметили ощутимый рост голосового и мобильного трафика на территории всего региона и провели рефарминг сети, теперь точечно запускаем отдельные локации. В частности, чтобы регулярные автогоночные соревнования не перегружали сеть в Серовском, соседних Аблово и Алтухово, а сотни зрителей могли делать стримы в соцсетях и делиться впечатлениями прямо с места соревнований, мы прокачали сеть у «Семеновской», — сказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

«В феврале на «Семеновской» побороться на «Русской зиме» соберутся около 50 спортсменов из Рязани, Москвы, Подмосковья и других регионов. Местность на трассе холмистая с перепадом высот до 15 метров, а нам важна четкая координация организаторов, механиков, специалистов, обеспечивающих безопасность автогонок. Кроме того, мы ожидаем больше тысячи зрителей, которые активно пользуются мобильными телефонами во время заездов на всем протяжении трассы 1400 метров», — сказал директор Рязанской федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дмитрий Евсенин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.