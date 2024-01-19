МТС разогнала мобильный интернет в энергостолицах Комсомольске и Октябрьском

МТС запустила в работу новое телеком-оборудование в Комсомольске и Октябрьском Комсомольского района. Здесь помимо крупных жилых районов расположены парогазовая электростанция «Ивановские ПГУ» и электротехнические предприятия. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в энергостолицах региона, увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в городе Комсомольск, где проживает более 8 тыс. человек. Здесь находится одна из первых в России электростанций с парогазовым циклом, которая снабжает электроэнергией не только Ивановскую область, но и в целом включена в единую энергосеть Центральной России. В результате установки станции энергетики получили скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с.

Новое качество связи получил и поселок Октябрьский, где проживает более тысячи человек. Прежде он также был одной из энергостолиц, пока был востребован торф. Сейчас энергосеть использует природный газ, а в Октябрьском действуют электротехнические предприятия. Их работники и местные жители теперь могут пользоваться стабильным высокоскоростным мобильным интернетом, проводить встречи онлайн, повышать квалификацию дистанционно, пользоваться онлайн-банком и всеми цифровыми сервисами.

Также предприятия могут подключать автоматические счетчики на сети МТС, выявлять возможные потери и принимать меры к их устранению.

«Комсомольск и Октябрьский находятся в стороне от крупных магистралей, которые обеспечены связью благодаря высокому трафику, теперь мы прокачали сеть и в этих населенных пунктах. За год местные жители показали рост потребления мобильного интернета, что обусловило проведенную модернизацию. Теперь, не выезжая в Иваново, можно учиться и работать удаленно, дети могут участвовать в интернет-конкурсах. Также развернутой сети LTE достаточно для развития промышленного туризма, чтобы приезжие могли добраться по навигатору, познакомиться с историей торфодобычи и работой современной парогазовой электростанции», — сказала директор МТС в Ивановской области Олеся Алексеева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.